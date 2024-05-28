Aunque no existen cambios en cuanto a los requisitos de registro en el REPSE con respecto al acuerdo original, sí se prevé un cambio importante en la plataforma de registro Con la reforma al outsou...

Aunque no existen cambios en cuanto a los requisitos de registro en el REPSE con respecto al acuerdo original, sí se prevé un cambio importante en la plataforma de registro Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). En 2024 será la primera vez se realizarán trámites de renovación en el REPSE. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la autorización obtenida deberá renovarse cada 3 años.

Fechas y plazos para la renovación del REPSE

En este contexto, el 21 de febrero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ‘Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las Disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo’, a través del cual se establecen fechas y plazos para que los patrones realicen su trámite de renovación. De acuerdo con Fiscalia, aunque no existen cambios en cuanto a los requisitos de registro en el REPSE con respecto al acuerdo original, sí se prevé un cambio importante en la plataforma de registro.

Cambio en la plataforma del REPSE

El texto indica que el cambio consiste en que ahora es obligatorio señalar el número de registro en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot). Dicho requisito se estableció desde el acuerdo original de lineamientos, pero no era un campo contemplado en la plataforma. Ahora, la plataforma sí lo contempla como un campo obligatorio. Fiscalia señaló que el registro ante el Infonacot puede no ser rápido, por lo que sugirió comenzar los trámites de registro cuanto antes. Esto, para evitar las saturaciones y demoras que ocurren al llegar el vencimiento de los plazos.