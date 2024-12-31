El SAT publica la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 con medidas para simplificar trámites, apoyar a contribuyentes del RESICO y reforzar la vigilancia de mercancías en comercio exterior. Conoce las nuevas disposiciones y cómo te impactan
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2025 y sus anexos, con el objetivo principal de simplificar trámites fiscales, brindar mayor claridad a los contribuyentes y reforzar medidas de comercio exterior.
Simplificación de trámites y devoluciones
- La normatividad ha sido clasificada y agrupada para facilitar su aplicación en trámites de devoluciones.
- Se eliminaron requisitos en diversos trámites de autorizaciones.
- Ahora los trámites que antes eran presenciales podrán realizarse por medios electrónicos.
Beneficios fiscales destacados
- Reglas para obtener beneficios del programa de regularización y aplicar el estímulo fiscal previsto en el Trigésimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2025.
- Los depósitos derivados de programas sociales del Gobierno Federal son inembargables.
- Facilidades para personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO):
- Posibilidad de solicitar devoluciones de saldos a favor de forma mensual o conjunta en enero del siguiente ejercicio fiscal.
- Los contribuyentes que deseen reincorporarse a este régimen podrán hacerlo antes del 31 de enero de 2025.
Reglas Generales de Comercio Exterior 2025
A partir del 1 de enero de 2025, entran en vigor las nuevas medidas para fortalecer el control del comercio exterior y combatir prácticas abusivas. Entre ellas:
- Fortalecimiento de la vigilancia de mercancías provenientes de Asia que ingresan al país por empresas de mensajería.
- Aplicación de tasas impositivas según el origen de la mercancía:
- Con tratados internacionales:
- 19% si el valor excede 1 USD o 50 USD, según corresponda.
- 17% para países del T-MEC si el valor supera 50 USD pero no excede 117 USD.
- Sin tratados internacionales: Tasa única del 19%.
- Con tratados internacionales:
Estas nuevas disposiciones reflejan el compromiso del SAT con la modernización de los trámites fiscales, el fortalecimiento de la recaudación y la transparencia en el comercio internacional.