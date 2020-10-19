La propuesta que busca aplicar una cuota complementaria a la gasolina se discutirá hoy en la Cámara de Diputados.

La propuesta que busca aplicar una cuota complementaria a la gasolina se discutirá hoy en la Cámara de Diputados.

La propuesta de dictamen de Miscelánea Fiscal 2021 que se discutirá hoy en la Cámara de Diputados, incluye una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que consiste en cobrar una cuota complementaria a la gasolina. Esta será aplicada si baja el precio de los combustibles.

La medida busca volver al control de precios en las gasolinas y evitar la caída de la recaudación por concepto del IEPS, uno de los impuestos más importantes del gobierno federal.

De enero a junio de este año, cuando bajó el precio de las gasolinas, la Federación dejó de recaudar 22 mil 324 millones de pesos por concepto de IEPS en este combustible.

Actualmente se aplican estas cuotas, pero funcionan de forma contraria: buscan reducir el IEPS a las gasolinas cuando su precio aumenta por encima de la inflación, para evitar que suba abruptamente.

“Lo que se está planteando ahora en este Paquete Económico 2021 es que (también) funcione a la inversa; es decir, que si disminuye considerablemente el precio de la gasolina, se pueda incrementar con estas cuotas el IEPS básicamente”, explicó Adrián García, investigador del CIEP en una conferencia virtual.

Esta fórmula ocasionaría que aunque bajen los precios internacionales del petróleo o haya cambios en el tipo de cambio que afecten el precio de la gasolina, en México no bajaría su costo pero sí aumentaría la recaudación, señala el especialista.

La comisión de hacienda de la cámara de diputados alista la discusión y aprobación de la propuesta que para los legisladores de oposición es una nueva forma de “gasolinazo”.

Para la presidenta de la comisión de hacienda, Patricia Terrazas, esta cuota complementaria es uno de los temas más controvertidos en la propuesta del ejecutivo.

“Las cuotas compensatorias del IEPS y gasolina, de aprobarse, implicarán en los hechos un tributo adicional a los ciudadanos”, dijo a Reforma.

Recordó que en el Parlamento Abierto sobre el paquete de ingresos, se propuso no aprobar la cuota complementaria.

Cuota tendrá impacto en la inflación

El nuevo esquema de cuotas complementarias para las gasolinas tendrá un impacto de 50 puntos base en la inflación, de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Claramente va a tener un impacto en la inflación que puede llegar a tener de hasta 50 puntos base; muchos traen el pronóstico de 3.5% y si esta cuota pasa tal cual, estaríamos hablando que la inflación terminaría en 4%”, dijo el presidente nacional del comité de estudios económicos, Gabriel Casillas, en una conferencia virtual.

Y aunque para el Instituto la cuota no es un “gasolinazo”, sí impactará en los precios al consumidor.

Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/advierten-big-brother-fiscal-en-sat/ar2052787?v=4 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/nueva-cuota-gasolina-pegara-en-medio-punto-la-inflacion-en-2021-imef

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