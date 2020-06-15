El objetivo es proporcionar información necesaria a la población para el cuidado y vigilancia de los adultos mayores de 60 años. En México la población de 60 o más años ha ido incrementado en los ú...

El objetivo es proporcionar información necesaria a la población para el cuidado y vigilancia de los adultos mayores de 60 años. En México la población de 60 o más años ha ido incrementado en los últimos años. Del total de la población en el país el 12.3% son adultos mayores, es decir, 15.4 millones de personas. La mayoría de los adultos padecen enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como diabetes, hipertensión, cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Con el nuevo virus del SARV-COB-2 las personas adultas mayores son más vulnerables a desarrollar síntomas graves, y lo son aún más cuando padecen ECNT. Para ayudar a enfrentar esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un curso en línea para aprender sobre los cuidados que requieren las personas mayores ante el COVID-19.

Los módulos del curso son:

¿Por qué las personas adultas mayores son de alto riesgo? ¿Qué tengo que hacer para cuidar a los adultos mayores a mi alrededor?

En el primer módulo trata sobre la población adulta en el país y el comportamiento del coronavirus en las personas adultas. En el segundo módulo se habla de las medidas básicas de protección y vigilancia, así como los síntomas de la infección y qué hacer en caso de contagio en las personas adultas mayores. El curso tiene una duración de 2 horas y está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Terminando el curso podrás implementar una estrategia de cuidado de las personas mayores ante el COVID-19.

Medidas preventivas para cuidar a los adultos mayores

Medidas preventivas para cuidar a los adultos mayores

Limpiar y desinfectar los objetos que utilizamos a diariamente.

Tener una distancia de 2 metros

Lavarse las manos con agua y jabón

Tener alcohol en gel

No tocarte la cara con las manos sucias

No salir de casa a menos que sea necesario. (si sales evita en lo posible los lugares concurridos)

¿Cómo puedo inscribirme al curso?

Puedes inscribirte al curso a través de la página CLIMSS del IMSS, para registrarte neceistarás un usuario y contraseña, mismo que podrás generar en el sitio. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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