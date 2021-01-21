La serie de webinars Reforma fiscal 2021. Semana de difusión de aspectos relevantes tributarios se realizará del 25 al 28 de enero, a las 17:30 horas.

La serie de webinars Reforma fiscal 2021. Semana de difusión de aspectos relevantes tributarios se realizará del 25 al 28 de enero, a las 17:30 horas.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la invitación a una serie de webinars llamada Reforma fiscal 2021. Semana de difusión de aspectos relevantes tributarios. Los webinars se realizarán el 25, 26, 27 y 28 de enero, a las 17:30 horas. La Prodecon informó que en los webinars se tratarán de manera práctica diversos temas de la miscelánea fiscal que entró en vigor este año.

Webinars Reforma fiscal 2021. Semana de difusión de aspectos relevantes tributarios

Lunes 25 de enero, de 17:30 a 19:30 horas Taller para la tramitación de acuerdos conclusivos (primera parte)

Martes 26 de enero, de 17:30 a 19:30 horas Taller para la tramitación de acuerdos conclusivos (segunda parte)

Miércoles 27 de enero, de 17:30 a 19:30 horas Taller de esquemas reportables

Jueves 28 de enero, de 17:30 a 19:30 horas Aspectos importantes de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021

Los webinars se transmitirán a través de Zoom y Youtube, y los enlaces se darán a conocer a partir del 15 de enero. Puedes ver la invitación a la serie de webinars Reforma fiscal 2021. Semana de difusión de aspectos relevantes tributarios de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: enero de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.