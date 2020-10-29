Aquí te decimos los pasos a seguir para adquirir los beneficios del seguro de salud del IMSS. Si no cuentas con seguridad social de ninguna institución pública, puedes afiliarte al Instituto Mexica...

Aquí te decimos los pasos a seguir para adquirir los beneficios del seguro de salud del IMSS. Si no cuentas con seguridad social de ninguna institución pública, puedes afiliarte al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de manera voluntaria. Este seguro de salud te permitirá atenderte en cualquier unidad médica del instituto por el pago de una cuota anual.

Seguro de salud para la familia

Si no eres derechohaniente, una de las maneras de afiliarse a este servicio es mediante el seguro de salud para la familia, el cual es un tipo de aseguramiento al que se pueden incorporar voluntariamente las familias en México o los mexicanos que se encuentren en el extranjero, que no cuenten con un esquema de seguridad social, mediante el pago de cuotas anuales anticipadas. Esta modalidad de seguro cubre asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad. En el caso de maternidad, se otorga atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio. Sin embargo, existen enfermedades preexistentes que impiden su incorporación, tales como tumores malignos, enfermedades crónico degenerativas, adicciones, trastornos mentales, enfermedades congénitas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH positivo), así como ciertos padecimientos de espera. Es decir, si padeces alguna de estas enfermedades, no podrás incorporarte. Además este seguro excluye cirugías estéticas, lentes ópticos, aparatos auditivos y tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente.

¿Cómo me afilio?

La cobertura inicia el primer día del mes inmediatamente posterior al de la contratación, hay dos formas de realizar la afiliación a este seguro.

Presencial

Presentarse en la subdelegación correspondiente a tu domicilio en horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.

Cubrir el pago de la cuota anual.

Para mexicanos en el extranjero: comprobante de domicilio en el extranjero y carta poder (en el caso un mexicano en el extranjero, este puede realizar el trámite por conducto de algún familiar o persona de confianza).

En línea

Correo electrónico.

CURP.

Número de Seguridad Social.

Ingresar a la siguiente dirección: www.imss.gob.mx/derechoH/escritorio-virtual.

¿Cuáles son las cuotas anuales del seguro de salud para la familia del IMSS?

La cuota es anual anticipada y se determina de acuerdo con el rango de edad y se actualiza en febrero de cada año

Rango de edad Cuota Anual 0-19 $ 4,650 20-29 $ 5,500 30-39 $ 5,850 40-49 $ 8,100 50-59 $ 8,450 60-69 $ 12,250 70-79 $ 12,700 80 y más $ 12,750

Trabajadores independientes

Por otra parte, si eres trabajador independiente, puedes afiliarte al IMSS mediante la incorporación voluntaria de los trabajadores del ámbito urbano al seguro social. De esta forma tú y tus beneficiarios tendrán las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social. Pueden incorporarse a este esquema los trabajadores en industrias familiares y los independientes, así como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados (bajo la llamada “modalidad 44”) con un pago anual de 11 mil 086 pesos. La contratación a este seguro puede ser individual o colectiva, para el segundo caso se requieren cuando menos 25 personas. Sin embargo, al igual que en el esquema anterior, este esquema de salud tampoco podrá ser contratado si presentas alguna de las siguientes afecciones:

Alguna enfermedad preexistente, tales como: tumores malignos; enfermedades crónico degenerativas como: complicaciones tardías de la diabetes mellitus; enfermedades por atesoramiento (enfermedad de gaucher); enfermedades crónicas del hígado; insuficiencia renal crónica; valvulopatías cardíacas; insuficiencia cardíaca; secuelas de cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o infarto del miocardio); enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria, entre otras, y

Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo; adicciones como alcoholismo y otras toxicomanías; trastornos mentales como psicosis y demencias; enfermedades congénitas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida o virus de inmunodeficiencia adquirida humana positivo (VIH)

La cobertura de esta incorporación voluntaria es de 1 año e inicia al día siguiente del pago de la cuota como trabajador no asalariado en ámbito urbano, mientras que para tus beneficiarios legales es a partir del primer día del mes siguiente al de tu ingreso al seguro social.

¿Cómo me inscribo a esta incorporación voluntaria para trabajadores independientes?

El trámite puede realizarse de dos maneras:

En línea

Realiza tu trámite en línea dando clic aquí.

CURP.

Número de seguridad social (NSS).

Correo electrónico.

Presencial:

Acude a la subdelegación que te corresponda, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Comprobante de pago de la anualidad anticipada.

Clave única de registro de población (CURP).

Sigue cotizando en el IMSS voluntariamente

Los trabajadores que fueron dados de baja por su patrón pero quieren seguir cotizando al IMSS podrán inscribirse en la continuación voluntaria al régimen obligatorio, realizando el trámite vía internet. Mediante esta incorporación voluntaria tendrás derecho a los seguros conjuntos de invalidez y vida, retiro, así como de cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto. El monto de las cuotas a pagar se define con la elección del salario en el que desea cotizar el asegurado, el cual podrá ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio, siempre y cuando éste no rebase el límite superior de 25 veces el salario mínimo general que rija en la Ciudad de México.

¿Cómo realizar el trámite?

El trámite puede realizarse de las siguientes maneras:

En línea

Si te interesa realizar el trámite en línea da clic aquí.

Ten a la mano CURP, número de seguridad social (NSS) y correo electrónico.

Presencial

Acude a la subdelegación que te corresponde en un horario de lunes a viernes en días hábiles de 8:00 a 15:30 horas.

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma o huella digital.

Número de seguridad social.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Recibo de pago de la cuota obrero patronal correspondiente, este documento se presenta hasta que tu solicitud esté aprobada.

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