Las fallas presentadas en el portal del SAT representan problemas para los contribuyentes para realizar los distintos trámites para cumplir con sus obligación fiscales. El día de hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en el que informó que las fallas reportadas por los contribuyentes al intentar ingresar a su buzón tributario y a la opinión de cumplimiento se debe al mantenimiento previo al inicio de las declaraciones anuales. Informó que se encuentran operando con normalidad las funciones de facturación y las aplicaciones relativas al cumplimiento de obligaciones. La autoridad también informó que en los casos en que el contribuyente tenga un trámite, servicio o medio de defensa con fecha de vencimiento, esté tendrá una prórroga hasta el siguiente día hábil en que la plataforma esté funcionando correctamente. https://twitter.com/acastrejon/status/1233065725180436486 Las fallas se registraron desde el lunes 24, lo que ha representado un problema para los contribuyentes que quieren hacer algún trámite para cumplir con sus obligación fiscales. Se reportaron fallas en la declaración anual, en la emisión de la constancia fiscal, la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y el buzón tributario. Según reportaron en redes, al ingresar a las anteriores opciones, les aparecía la siguiente leyenda:

“el servicio de medio de contacto no está disponible favor de contactar al responsable para reactivar el servicio.

¿Las fallas en el portal del SAT, se deberán al ataque cibernético a la Secretaría de Economía?

Se detectaron ataques cibernéticos en algunos de los servidores de la Secretaría de Economía (SE) el pasado domingo 23 de febrero a las 10:30 horas. En un comunicado, la institución destacó que la información sensible de la SE y de los usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó como una medida de seguridad el aislamiento de todas las redes y servidores. Detalló que la capacidad operativa será restablecida de forma segura, paulatina y controlada para que los usuarios puedan agendar cita en el SAT. Sin embargo, después del ataque cibernético a la SE circuló en redes sociales el rumor de que el mantenimiento a los aplicativos del SAT se originó para prevenir ataques a la institución fiscal. En cuanto los contribuyentes informaron de las fallas al portal, el SAT no respondió nada. No fue sino hasta después de cuatro días que lanzó el comunicado anteriormente comentado.

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