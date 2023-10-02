El periodista Mario Maldonado reveló que una proveedora de tecnología tuvo acceso a los anexos técnicos y a prácticamente todos los documentos de una licitación de manera previa a la publicación de los mismos Durante la administración pasada, una empresa fue privilegiada con múltiples contratos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo dirigido por Antonio Martínez Dagnino. Se trata de la filial mexicana de T-Systems, que lleva desde hace algunos años Carlos Celaya. De acuerdo con una columna del periodista Mario Maldonado, publicada por El Universal, el escenario para esta compañía, después de operar con el priismo contratos por alrededor de 4 mil millones de pesos, no es nada despreciable con la 4T. En la columna se indica que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT le ha otorgado tres contratos por alrededor de 700 millones de pesos para el “servicio de soporte operativo 4" (SSO 4), el “servicio de nube híbrida administrada 1.1" (SENHA 1.1.) y el “servicio de soporte operativo 5" (SSO 5). Además, en breve le estarán asignando otros mil 200 millones de pesos del proyecto del "servicio de nube híbrida administrada-2" (SENHA-2). Con esto, la empresa alcanzaría un total de 1,900 millones de pesos en negocios con un gobierno que aseguraba que iba a entregar la operación de estos servicios a un centro público de investigación del actual Conacyt, denominado Infotec, que nunca pudo terminar de desarrollar y hacer confiable su centro de datos.

Vínculos de T-Systems con el SAT

En el texto, el periodista Mario Maldonado asegura que los vínculos de T-Systems con el SAT son bien conocidos al interior del organismo. Se trata de dos personajes que fungen como asesores externos de la alemana: Alejandro Esquivel Sánchez y Juan Carlos López. El columnista señaló que Alejandro Esquivel Sánchez es exfuncionario del SAT y es apoderado legal de la empresa Administración de Servicios de Tecnología de la Información SA de CV (ASTI), en la que tiene como socio a un administrador en funciones del ente recaudador: Daniel Montañez Franco. Mientras que Juan Carlos López, también es exfuncionario del SAT y tiene familiares activos dentro de la institución. En la columna de El Universal se afirma que ambos suelen presentarse como socios para ofrecer servicios de “cabildeo”, asegurando que controlan las áreas jurídicas y de adquisiciones dentro del SAT. En el caso de la última licitación adjudicada a T-Systems, fueron contratadas por la multinacional a través de un tercero denominado Global IT, para “asesorar” y “asegurar” que serían la empresa ganadora del procedimiento. Como consecuencia de estos servicios contratados, Maldonado señaló que la proveedora de tecnología tuvo acceso a los anexos técnicos y a prácticamente todos los documentos de la licitación de manera previa a la publicación de los mismos. Esto representa una ventaja contundente si se toman en cuenta los excesivos requisitos que se establecen, para una licitación de esta categoría, y el tiempo que se requiere para preparar las ofertas.

Competidoras preparan inconformidades

Las empresas competidoras en ese concurso, Entserv Enterprise Services México S de RL de CV y Sinergia de Negocio Consultores SA de CV, preparan inconformidades para presentar ante el Órgano Interno de Control del SAT, el cual, bajo la titularidad de Fernando Gamas Gómez, es también muy cuestionado.