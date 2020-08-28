La recaudación de predial en México representa apenas el 0.3% del PIB. En 2019, se recaudaron 58 mil millones de pesos de impuesto predial de los 4,449 municipios del país. Esto representa un aumento de 4.2% frente al año anterior. Con esto, la recaudación de predial representa el 0.3% del PIB, lo que la coloca en el nivel más bajo de todos los países miembros de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con especialistas, la baja recaduación se debe a una combinación de varios temas. Por un lado, 2021 es un año electoral y el predial es un impuesto municipal. Como explicó Flavia Rodríguez, directora de Aregional, en entrevista con Reforma, algunos municipios prefieren no cobrar el impuesto para conseguir votos el próximo año. Otro factor es la falta de capacidades técnicas. Los municipios con baja recaudación no han actualizado sus padrones catastrales; además, no han modernizado los métodos de cobro. Esto lleva a imparidades muy grandes en la recaudación. Actualmente, el promedio por persona de predial es de 459 pesos. En la Ciudad de México, el promedio es de dos mil pesos; en cambio, en Oaxaca, es de 78 pesos.

Un rezago importante

Como ya dijimos, el predial corresponde al o.3% del PIB en México. En cambio, el promedio de la OCDE para este impuesto es de 1.9% del PIB. Por eso, desde hace tiempo, algunos especialistas han propuesto reformas fiscales para el predial. Por ejemplo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) propone mejorar los procedimientos de recaudación en los gobiernos locales. Además, propone aumentar la recaudación en impuestos a la propiedad inmobiliaria, a la riqueza y herencias. La idea de esto es aumentar la recaudación local. En este sentido, un estudio del CIEP encontró que la recaudación federal en México mayor que la de países como Alemania, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, la local es mucho menor al promedio de otros países. Con información de Reforma y Milenio https://reforma.com/6hJuXr/remitiran-a-shcp-datos-sobre-delitos-fiscales/

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