El auditor del SAT solo puede reportar hechos, no calificarlos. Si va más allá, la revisión puede anularse. Un tribunal lo acaba de reafirmar Cuando el SAT realiza una visita domiciliaria, muchos contribuyentes asumen que los auditores tienen la última palabra. Un criterio judicial publicado en febrero de 2026 reafirma que eso no es así: el visitador tiene un papel muy específico que no puede rebasar, y hacerlo puede costarle al fisco la revisión completa. La jurisprudencia PR.A.C.CS. J/1 A (12a.), emitida por el Pleno Regional en la Ciudad de México y publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de febrero de 2026, establece con claridad las consecuencias cuando un auditor se excede en sus funciones.

Qué puede y qué no puede hacer un visitador

Durante una visita domiciliaria, el trabajo del auditor está delimitado por ley: documentar los hechos que observa. Eso significa registrar qué libros revisó, qué documentos le fueron entregados y en qué condiciones los encontró. Lo que el visitador no puede hacer es calificar esos documentos, decidir si un gasto es válido o no, determinar que un comprobante es falso o calcular un adeudo. Esas decisiones corresponden a una autoridad distinta: la autoridad liquidadora, que es quien tiene facultades para emitir una resolución y determinar créditos fiscales. Cuando el auditor asume ese papel que no le corresponde, comete una extralimitación que tiene consecuencias jurídicas concretas.

Dos tipos de nulidad con resultados muy distintos

Si el contribuyente impugna la resolución y el tribunal determina que el visitador se extralimitó, el resultado depende de la gravedad del error. La jurisprudencia reconoce dos escenarios: Nulidad para efectos. Aplica cuando el error del auditor fue menor y no comprometió el resultado final de la revisión. El tribunal ordena que esa parte del procedimiento se repita correctamente. El SAT tiene una segunda oportunidad para subsanar el vicio y sostener el crédito. Nulidad lisa y llana. Aplica cuando el visitador actuó de forma sistemática fuera de sus atribuciones y la autoridad liquidadora simplemente adoptó esas conclusiones sin hacer su propio análisis. En ese caso, el vicio es tan profundo que la resolución no puede corregirse ni repetirse: el adeudo se cancela de forma definitiva. La diferencia entre uno y otro escenario puede ser determinante. En el segundo, el contribuyente no enfrenta una nueva revisión; el acto administrativo queda sin efectos desde su origen.

El principio que sostiene este criterio

La base jurídica de esta jurisprudencia es el Principio de Legalidad, que obliga a las autoridades a actuar únicamente dentro de lo que la ley les permite. Un funcionario público no tiene facultades generales; tiene atribuciones específicas, y ejercerlas fuera de sus límites invalida lo que haga. Aplicado a las visitas domiciliarias, ese principio significa que el SAT no es una unidad monolítica donde cualquier funcionario puede hacer cualquier cosa. El visitador, el auditor y la autoridad liquidadora tienen roles distintos que no son intercambiables.

Qué hacer si enfrentas una visita domiciliaria

Durante la visita, es importante documentar todo lo que ocurre: qué documentos se solicitan, qué declaraciones hace el visitador y si en algún momento emite opiniones o valoraciones sobre los comprobantes. Esas notas pueden ser relevantes si posteriormente se impugna la resolución. Si el acta de visita contiene afirmaciones del auditor sobre la validez de gastos o la existencia de irregularidades, conviene revisarla con un especialista antes de aceptarla o firmarla sin reservas. Ese es el momento en que se construye el argumento que, más adelante, puede derivar en una nulidad.