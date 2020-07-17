Para poder pagar a plazos sus adeudos fiscales determinados, autodeterminados o por autocorrección, las personas físicas o morales deben presentar una solicitud de autorización. El Código Fiscal de...

Para poder pagar a plazos sus adeudos fiscales determinados, autodeterminados o por autocorrección, las personas físicas o morales deben presentar una solicitud de autorización. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede autorizar el pago a plazos de las contribuciones omitidas. Esto sin que dicho plazo exceda de 12 meses para el pago diferido y de 36 meses para el pago en parcialidades, y con algunas restricciones. [CFF 66 y 66-A]. Para poder pagar a plazos sus adeudos fiscales determinados, autodeterminados o por autocorrección, las personas físicas o morales deben presentar una solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido, en línea o de manera presencial. Además, deben pagar el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de solicitar la autorización. Para presentar en línea la solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido, las personas físicas o morales deben seguir los siguientes pasos:

En el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se debe dar clic en “Adeudos fiscales” y seleccionar “Paga tus adeudos fiscales en parcialidades o en un solo pago diferido”. Se puede ingresar de manera directa aquí. Se tiene que dar clic en el botón “Iniciar”. Ahí se ingresa a “Mi Portal” con el RFC y contraseña. Seleccionar las opciones “Servicios por internet”, “Servicios o solicitudes”, “Solicitud” y finalmente el trámite “Pago a plazos 66 y 66-A CFF”. Realizar la solicitud de pago a plazos y anexar un escrito libre con los requisitos establecidos. Se pueden ver los requisitos aquí. Conservar el acuse. Esperar el formato para pagar cuando menos el 20% del adeudo. Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud, la autoridad fiscal hará llegar el formato para pagar cuando menos el 20% del adeudo actualizado a la fecha de pago. el pago se deberá realizar a más tardar en la fecha de vigencia señalada en el propio formato. Si se omite señalar algún requisito en la solicitud, se deberá solventar el requerimiento que hará llegar la autoridad. Finalmente se tiene que esperar la resolución de autorización y formatos para pagar las parcialidades, o la resolución de no autorización, a través de tu buzón tributario o correo electrónico proporcionado.

Puedes ver a detalle la información del SAT sobre el trámite de pago a plazosaquí/ Fecha de publicación: junio de 2020.

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