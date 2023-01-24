En 2022 se registraron 9 millones 395 mil avisos de actos u operaciones que involucraron recursos de procedencia que podría ser ilícita El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identif...

En 2022 se registraron 9 millones 395 mil avisos de actos u operaciones que involucraron recursos de procedencia que podría ser ilícita El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) establece las actividades que se consideran vulnerables en materia de lavado de dinero, y por las cuales es necesario cumplir con dos obligaciones:

Identificarlas.

Presentar avisos a la autoridad.

De acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicados por Reforma, en 2022 se registraron 9 millones 395 mil avisos de actividades vulnerables. Es decir, actos u operaciones que involucraron recursos de procedencia que podría ser ilícita. Estos avisos representaron un incremento anual de 29.3 por ciento. Entre las actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación, se encuentran la siguiente actividad y operaciones:

Juegos con apuestas

Emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito

Traslado o custodia de dinero o valores

Comercialización de metales preciosos

La subasta o comercialización de obras de arte

Servicios de blindaje de vehículos terrestres.

Desde noviembre de 2013 y hasta diciembre de 2022 sumaron 50 millones 776 mil avisos. Además, la UIF reportó 805 reportes de operaciones internas preocupantes, 272 más que en 2021. Es decir, operaciones, actividades, conductas o comportamientos de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados que pudieran contravenir o vulnerar la legalidad. Una vez recibida la información, la UIF implementa un proceso de análisis para distinguir las operaciones sospechosas, para después extender reportes de inteligencia para detectar operaciones vinculadas con el lavado de dinero o terrorismo. Como resultado del análisis, la UIF puede presentar denuncias por lavado y sus delitos precedentes, así como la incorporación de sujetos a la lista de personas bloqueadas como medida cautelar.