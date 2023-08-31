Los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento real anual del 6.3 por ciento, según reporta Hacienda En julio de este año, el sector público experimentó un crecimiento real anual en sus ingresos, según lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los ingresos tributarios del país alcanzaron 372 mil 424 millones de pesos, marcando un aumento del 21.8 por ciento con respecto al año anterior. El Informe Mensual de Finanzas Públicas de la SHCP señaló que este incremento se atribuye en gran medida a una mayor recaudación por el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los ingresos por ISR llegaron a 187 mil 420 millones de pesos, evidenciando un aumento del 8.5 por ciento en comparación con el mismo período del año previo. Otro factor destacado en el panorama financiero es la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que generó 49 mil 997 millones de pesos en dicho mes. Esta cifra contrasta con la pérdida de 18 mil 795 millones de pesos en el mismo período del año anterior, cuando se otorgaron estímulos fiscales a este impuesto. En contraste, los ingresos provenientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en julio pasado ascendieron a 118 mil 367 millones de pesos, lo que significó una caída real anual del 13 por ciento. La SHCP explicó que esta disminución se debe a la fortaleza de la moneda mexicana, que impacta negativamente en las actividades del comercio exterior al estar basadas en dólares.

Caen ingresos petroleros

Los ingresos petroleros también sufrieron un declive del 17 por ciento en términos reales anuales, alcanzando 145 mil 33 millones de pesos. En términos generales, los ingresos totales del sector público en julio pasado ascendieron a 638 mil 482 millones de pesos, evidenciando un incremento real anual del 9.3 por ciento. Sin embargo, al considerar el acumulado de enero a julio, los ingresos totales disminuyeron ligeramente en un 0.1 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2022, sumando 4 billones 103 mil millones de pesos. Esta reducción se debió principalmente a la caída del 22.5 por ciento en los ingresos petroleros durante dicho período. En contraste, durante ese mismo intervalo, los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento real anual del 6.3 por ciento, alcanzando un total de 2 billones 647 mil millones de pesos. Por otra parte, el gasto del sector público mostró un incremento real anual del 12.5 por ciento en julio, sumando 707 mil 721 millones de pesos según el informe. En el acumulado de enero a julio, el gasto ascendió a 4 billones 592 mil millones de pesos, reflejando un aumento del 4.9 por ciento con respecto al mismo período de 2022.