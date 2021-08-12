En su conferencia matutina, el presidente dijo que pedirá a Raquel Buenrostro que informe sobre falta de espacios para los trámites presenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la escasez de citas para realizar trámites presenciales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Bueno, yo no tengo esa información, yo tengo otro dato. Vamos a pedirle a la directora del SAT que nos informe. Yo lo que veo todos los días, tengo como cinco o seis datos que reviso diario, uno de ellos tiene que ver con los ingresos, de cuánto ingresa diariamente, cómo va la recaudación y vamos bien, estamos incluso por encima de lo autorizado, cuando se aprobó la ley de ingresos", aseguró AMLO. En su conferencia matutina, un reportero del periódico Reforma cuestionó al mandatario respecto a la falta de citas en el SAT que inició con la pandemia de COVID-19 y sigue sin resolverse más de un año y medio después. El periodista de Reforma le mencionó al presidente una encuesta realizada por Coparmex a 400 compañías, cuyos resultados arrojaron que al menos un 87 por ciento de las empresas han tenido problemas para obtener una cita en el SAT, además de que por lo menos un 65 por ciento ha tardado más de 30 días en conseguirla. "Pero puede ser que haya obstáculos, trabas, como se está denunciando y hay que buscar simplificar, porque eso también, entre otras cosas, es primero facilitarle a los contribuyentes que puedan cumplir con sus obligaciones y también eso va a significar más ingresos, entonces le vamos a pedir a la directora del SAT", respondió López Obrador.

Alternativas de los contribuyentes

La falta de citas ha incentivado la aparición de varias iniciativas, como @SATsincitas, una cuenta en Twitter que avisa a sus seguidores cuando hay una cita disponible, o Sacarcita, un portal de internet que saca tu cita por ti, a través de un robot, aunque el SAT denunció este sitio como riesgoso. Además, los contribuyentes han armado grupos de Facebook donde los mismos integrantes avisan sobre la liberación de citas, sin embargo, estos espacios se han aprovechado para comercializar las citas hasta en 15 mil pesos. Con información de: Reforma y El Heraldo https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tengo-otro-dato-dice-sobre-crisis-en-citas-de-sat/ar2238631?\_\_rval=1 https://www.heraldo.mx/tengo-otro-dato-dice-amlo-sobre-crisis-en-citas-de-sat/

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