Consideran que eliminar la tasa cero a la industria automotriz podría ahuyentar la inversión; sin embargo, Buenrostro cree que la amenaza de irse del país no es creíble. En junio el Servicio de Adm...

Consideran que eliminar la tasa cero a la industria automotriz podría ahuyentar la inversión; sin embargo, Buenrostro cree que la amenaza de irse del país no es creíble. En junio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. En el caso de la industria automotriz, las tasas efectivas son las siguientes:

1.39% por fabricación de automóviles y camionetas.

De 2.17% a 4.93% por autopartes.

Desde la presentación de las tasas efectivas, Buenrostro denunció que este sector ha sido muy beneficiado. Según la funcionaria, la tasa de ISR para empresas es de 30%; sin embargo, las deducciones, planeaciones fiscales y el fraude hacen que las tasas queden en cerca de 2%. Además, la jefa del SAT dijo que si se toman en cuenta las devoluciones, en muchos casos las empresas tienen tasas negativas:

Por ejemplo, la tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes de 2016 a 2020 no llega ni siquiera al 2 por ciento, y eso que esa tasa no incluye las devoluciones de IVA. Si incluimos el IVA en algunas industrias como la automotriz las tasas serían negativas. La industria automotriz tiene en México muchos beneficios fiscales, comparados con los que tiene en otros países. Esto significa que termina pagando una tasa cercana a cero o en algunos casos negativa porque les devolvemos más de lo que pagaron de impuestos. Hay una serie de incentivos que se deben revisar y debemos aprovechar mejor los acuerdos tributarios internacionales para que en México paguen lo justo.

Eliminar la tasa cero

Recientemente Buenrostro presentó una nueva propuesta: eliminar la tasa cero a esta industria. De acuerdo con Buenrostro, los fabricantes de automóviles aprovechan la tasa cero para exigir reembolsos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan en México. Esto sumado a otros estímulos y beneficios significa que México termina debiendo dinero a algunos fabricantes. Raquel Buenrostro ha explicado que estos estímulos se crearon en la década de los 90 para atraer inversión. Sin embargo, actualmente las empresas ya recuperaron su inversión inicial, por lo que no hay razón para mantener estas medidas. La propuesta todavía debe revisarse y aprobarse por Hacienda, y todavía no se sabe si se presentará en septiembre con el resto del presupuesto para 2022.

Podría ahuyentar la inversión

En entrevista con Reforma, Armando Soto, presidente y director de Kaso y Asociados, dijo que esta medida podría ahuyentar o disminuir la inversión de la industria automotriz en México. Sin la tasa cero, Soto cree que las empresas tendrán que analizar su rentabilidad en el país. Si no pueden encontrar alguna manera de compensar estos nuevos gastos, el especialista cree que las empresas podrían llevar sus operaciones a otro lugar con impuestos más bajos. En entrevista con el mismo medio, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que los beneficios fiscales a esta industria deben analizarse desde una perspectiva integral y no solamente de recaudación. Es decir, se deben tomar en cuenta los costos y beneficios que generan más allá de lo que dejan al fisco. En este sentido, Buenrostro no está preocupara por ahuyentar la inversión. Esta semana, la funcionaria dijo que una compañía del sector dijo que podría irse del país por estos cambios. Buenrostro argumenta que esta amenaza no es creíble, ya que las empresas consiguen muy buenos resultados en México que difícilmente podrían replicarse en otro país. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/quitar-incentivos-afectara-inversion-automotriz/ar2225232?v=3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/19/el-sat-pone-la-mira-en-los-fabricantes-de-autos-analizan-quitarles-estimulos-fiscales/

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