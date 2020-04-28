AMLO propuso a Horacio Duarte para dirigir la Administración de Aduanas del SAT.

AMLO propuso a Horacio Duarte para dirigir la Administración de Aduanas del SAT.

En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que propondrá ante el senado a Horacio Duarte como director de la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

"Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Vamos a apoyar a Horacio Duarte para limpiar las aduanas y me canso ganso de que lo vamos a lograr", dijo el mandatario.

Hay que recordar que el pasado titular, Ricardo Ahued, renunció la semana pasada. De acuerdo con AMLO, fue para dedicarse al senado. Aunque algunos señalan diferencias con Raquel Buenrostro y Manuel Bartlet.

Duarte es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.

Durante su carrera política ha sido regidor de Texcoco, estado de México; secretario del ayuntamiento de Texcoco; diputado local del congreso mexiquense; presidente municipal de Texcoco, y diputado federal plurinominal.

En 2014, fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Actualmente, Duarte es subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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