Este crédito fiscal se suma a otros siete que el SAT determinó a empresas pertenecientes a Grupo Salinas. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) resolvió que TV Azteca debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 2 mil 447 millones de pesos derivado de ganancias por venta de acciones, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos. La Primera Sección de la Sala Superior del TFJA aprobó la ponencia del magistrado Carlos Chaurand Arzate, quien argumentó que la televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, no logró desvirtuar la sanción que le impuso la autoridad recaudadora de impuestos. En 2016, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó un crédito fiscal a la televisora por 2 mil 447 millones de pesos al haber contribuciones omitidas del ISR, actualización, recargos y multas, respecto del ejercicio fiscal de 2009. A través de su cuenta de Twitter, Grupo Salinas, matriz de la televisora TV Azteca, dijo que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse de lo que consideró "cobros erróneos y excesivos". https://twitter.com/gruposalinas/status/1519129476172595200?ref\_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet De acuerdo con Proceso, este crédito fiscal se suma a siete créditos fiscales que el SAT determinó a Grupo Elektra, de Grupo Salinas, por 34 mil millones, por sus “prácticas fiscales indebidas”. De este monto, 26 mil 980 millones de pesos derivan de “descuentos” irregulares de impuestos realizados con acciones de la aerolínea Mexicana de Aviación, como lo documentó el medio el año pasado. Como reportamos, entre el sexenio de Felipe Calderón y Peña Nieto, Grupo Salinas (propietaria de Tv Azteca, Elektra y Banco Azteca) no pagó impuestos por 7 mil 775 millones de pesos.