Asegúrate de adelantar tus trámites y consultas antes de estas fechas para evitar contratiempos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. En el documento, la autoridad fiscal estableció que su “primer periodo general de vacaciones de 2024, comprende los días del 15 al 26 de julio de 2024”. Lo anterior lo hizo con una reforma y una adición a una regla de la RMF para 2024:

Reformó la Regla 2.1.6., último párrafo

Adicionó a la Regla 2.1.6., una fracción I, pasando las actuales fracciones I y II a ser la II y III.

Con los cambios, la Regla 2.1.6. de la RMF para 2024 quedó de la siguiente manera:

Días inhábiles

2.1.6. … I. El primer periodo general de vacaciones de 2024, comprende los días del 15 al 26 de julio de 2024. II. … III. … En los periodos y días señalados en esta regla no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT, lo anterior sin perjuicio del personal que cubra guardias y que es necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de las facultades de acuerdo a los artículos 13 del CFF y 18 de la Ley Aduanera. CFF 12, 13, Ley Aduanera 18, LCF 13, 14

Transitorios

Único. La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el DOF. Por lo que se refiere a las disposiciones dadas a conocer de manera anticipada en el Portal del SAT, su contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo. Lo anterior significa que aunque no haya sido publicada aun en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es aplicable a partir del 5 de julio de 2024. Además, como se indica, en los periodos y días señalados en la regla no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se realizan ante el SAT.