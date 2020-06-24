Algunos especialistas temen que el SAT persiga con la misma severidad a redes de factureros y a contribuyentes formales. El día de ayer, durante la conferencia mañanera, Raquel Buenrostro, jefa del...

Algunos especialistas temen que el SAT persiga con la misma severidad a redes de factureros y a contribuyentes formales. El día de ayer, durante la conferencia mañanera, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que se presentará el primer paquete de denuncias contra 43 factureras. Estas empresas se dedican a emitir comprobantes fiscales que amparan actividades inexistentes, para las cuales comunmente la empresa emisora no cuenta con la infraestructura o personal para realizar la actividad. Con estos comprobantes, que adquieren pagando una comisión a la facturera, pueden disminuir sus utilidades y, por ende, pagar menos impuestos. Sin embargo, Buenrostro explica que muchas veces las factureras emiten los comprobantes para lavar dinero; es decir, para pagar actividades ilegales como tráfico de drogas, extorsión, sobornos o trata de personas simulan el pago de otros bienes y servicios mediante los comprobantes. Las empresas factureras, dice Buenrostro, normalmente nunca pagan ningún tipo de impuesto. Esto a pesar de que al generar los comprobantes fiscales adquieren la obligación de hacerlo.

Especialistas exigen que se persiga a los líderes de las redes de factureros

De acuerdo con varios especialistas, la estrategia del SAT contra estas 43 empresas es la correcta; sin embargo, quieren ver que la autoridad fiscal se enfoque en los líderes de las redes de factureros y no en los contribuyentes y empresas formales. En entrevista con El Financiero, Juvenal Lobato, presidente de la comisión de derecho tributario constitucional de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal, dijo que, con la entrada en vigor de la reforma penal fiscal este año, los especialistas esperaban este tipo de operativos contra factureras. Pero también existe preocupación de que el SAT utilice esas mismas leyes contra las grandes empresas y contribuyentes formales. En este sentido, hay que recordar que hace unas semanas, Walmart anunció un pago de 8 mil 79 millones de pesos al SAT por la venta de Alsea. Unos días después, fuentes anónimas revelaron aEl Financiero que el acuerdo se dio después de que Walmex fue amenazada con cargos penales de fraude. Este tipo de escenarios es el que preocupa a los especialistas.

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