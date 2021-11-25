Aunque depende de la buena voluntad del receptor de la transferencia errónea, tienes buenas posibilidades de que tu recurso regrese si sigues estos pasos. Al menos en alguna vez en la vida nos hem...

Aunque depende de la buena voluntad del receptor de la transferencia errónea, tienes buenas posibilidades de que tu recurso regrese si sigues estos pasos. Al menos en alguna vez en la vida nos hemos equivocado al escribir el número de cuenta al realizar una trasferencia interbancaria. Aunque creas que esto solo te pasó a ti, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) menciona que este tipo de errores son más comunes de lo que se piensa. Ahora lo importante es saber qué hacer para recuperar el monto transferido. Dependiendo de la institución bancaria, la Condusef te da las siguientes recomendaciones:

Transferencia del mismo banco

En el caso de que la transferencia la hayas realizado por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o vía electrónica, lo primero que debes de hacer es contactar inmediatamente al banco, para que inicie la búsqueda del titular de la cuenta a la que se le realizó el depósito erróneo. Es importante mencionar que si la transferencia fue en una cuenta de tu misma institución bancaria no se podrá detener la operación, porque se hace de manera inmediata, no obstante, si la transacción se realizó en ventanilla puedes solicitar orientación para la cancelación de la transferencia, esto porque los bancos cuentan con una hora de corte de caja, dependiendo del sistema de cada banco. Después de que la institución identifique al titular de la cuenta, se pondrá en contacto con la persona para explicar la situación y así buscar un acuerdo para la devolución del dinero, sin embargo, el banco no tiene la facultad para obligar a la persona a devolver el dinero.

Transferencia a banco distinto

Como en el punto anterior, lo primero que debes de hacer es contactar a tu banco para que se ponga en contacto con la institución bancaria a la que pertenece la cuenta para solicitar la devolución del recurso. Aquí, el otro banco deberá esperar a que la persona reciba tu dinero, se pronuncie y lo regrese, sin embargo, este proceso puede ser un poco más lento; no obstante, en este escenario es más probable que recuperes tu dinero, ya que los depósitos interbancarios pueden tardar más de 24 horas en ser liberados.

Si la cuenta no existe

Este es el mejor escenario que te podría pasar, ya que en cuanto el banco identifica que la cuenta no existe te regresa tu dinero. Como última opción, en el caso de que la otra persona que recibió tu dinero por error se niegue a hacer la devolución, puedes recurrir a presentar una denuncia en el Ministerio Público, sin embargo, hay que considerar que los costos que conlleva la demanda saldrán de tu bolsillo. Con información de Televisa News, El Financiero y Heraldo Binario https://www.televisa.com/noticias/condusef-que-hacer-si-te-equivocaste-al-realizar-un-deposito/ https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/11/12/realizaste-un-deposito-a-una-cuenta-equivocada-tranquilo-esto-es-lo-que-debes-hacer/ https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2021/11/14/condusef-2021-que-hacer-si-te-equivocaste-al-hacer-un-deposito-bancario-18657.html

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