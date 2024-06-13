En su Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, la Procuraduría aprobó los nuevos criterios La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó nuevos criterios sustantivos, normativos y jurisdiccionales. Los nuevos criterios fueron aprobados por la Prodecon, en su Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en junio de 2024.
Criterios aprobados por la Prodecon
Los criterios aprobados por la Prodecon fueron los siguientes: CRITERIO SUSTANTIVO 3/2024/CTN/CS-SAG (Aprobado 2da. Sesión Extraordinaria 05/06/2024) ACUERDO CONCLUSIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SU ADMISIÓN CUANDO LA SOLICITUD SE PRESENTE POR CORREO CERTIFICADO (SEPOMEX) Y SU RECEPCIÓN ANTE OFICIALÍA DE PARTES DE PRODECON, SE ENCUENTRE FUERA DE PLAZO PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-C DEL CFF. CRITERIO NORMATIVO 1/2024/CTN/CN (Aprobado 2da. Sesión Extraordinaria 05/06/2024) NOTIFICACIONES REALIZADAS POR PRODECON. ALCANCE DE LOS TÉRMINOS “SURTEN SUS EFECTOS” Y “COMENZARÁN A TRANSCURRIR”, SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO DEL “ACUERDO GENERAL NÚMERO 002/2024 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN EXCLUSIVAMENTE A LAS AUTORIDADES FISCALES”. CRITERIO JURISDICCIONAL 37/2024 (Aprobado 2da. Sesión Extraordinaria 05/06/2024) RENTA. LA RESTITUCIÓN DE LAS APORTACIONES PAGADAS AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO, ESTÁN EXENTAS EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN XXI, DEL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2017. CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2024 (Aprobado 2da. Sesión Extraordinaria 05/06/2024) PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE PRONUNCIARSE DE FONDO CUANDO CUENTE CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: junio de 2024.