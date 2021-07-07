La pandemia ha acelerado la demanda de determinados perfiles de trabajadores, enfocados no sólo a la atención del cliente sino a la gestión de oportunidades en los canales digitales. El confinamiento ha disparado la penetración del comercio electrónico, un área en el que se requieren perfiles muy especializados y al mismo tiempo trasversales, cualidades que quedan lejos de la formación que se recibe en las universidades. El mercado laboral postpandemia es simultáneamente más tecnológico y más humano. Las empresas ya hoy reclaman perfiles híbridos entre tecnólogos y personas con cualidades para el trato humano: por una lado, se depende de la tecnología pero también del componente personal para su gestión y control. Algunos de las áreas donde ya se están registrando índices de paro cero son la informática, las ingenierías de datos, o la programación y el diseño. En cuanto a seguridad de la información, el deficit es mayor, y en el campo del marketing digital, las proyecciones de las consultoras de recursos humanos hablan incluso de puestos que aún no han sido creados. En este contexto, las universidades y centros de formación tradicionales han demostrado su cada vez mayor lejanía de las necesidades reales de las empresas. De ahí que surjan centros que apuesten por un concepto formativo completamente diferente como CEI: Escuela de Diseño y Marketing, que ha registrado un gran incremento de matrículas en todas sus formaciones en diseño web, diseño gráfico, marketing digital, diseño de interiores, vfx y videojuegos. Sus responsables han iniciado la expansión internacional en Latinoamerica recientemente y la buena acogida les anima a adelantar sus planes para establecer una oficina CEI México de información al alumno.

Una formación centrada en el desarrollo profesional laboral del estudiante

¿Qué diferencia a centros como CEI: Escuela de Diseño y Marketing de la universidad tradicional? ¿A qué se debe la proliferación de centros de formación con metodologías tan diversas? El mercado laboral demanda perfiles con cualidades diferentes a las que venía reclamando hasta ahora. La industria del videojuego, por ejemplo, se ha convertido en uno de los motores laborales para jóvenes y no tan jóvenes que han encontrado una vía de actualización profesional a su experiencia previa con un alto índice de contratación. Los datos corroboran esto: la industria del videojuego crece en ingresos por encima del 9% en pleno 2020, el año de la pandemia. América Latina es, además, una de las regiones mundiales que presenta mayor crecimiento interanual, si bien su participación en el volumen mundial de negocio aún tiene un gran recorrido. Las grandes empresas de desarrollo de videojuegos crecen a ritmo de casi dos dígitos y de forma sostenida en el tiempo, y con ellos la demanda cada vez mayor de profesionales con formación específica y actualizada en la creación y el diseño de personajes, ambientaciones, storytelling y programación. CEI: Escuela de Diseño y Marketing fue una de las pioneras en Europa en promover cursos de diseño de videojuegos cuando el resto aún seguía enclaustrado en cursos de diseño tradicionales. Ahora desembarca en Latinoamérica con el objetivo de fomentar una educación basada en los proyectos personajes y la filosfía Learn by doing que siempre les ha caracterizado y con la que esperan convertirse, en palabras de su responsable, en un referente de la formación de nuevos perfiles profesionales en toda la región. Por ahora, han apostado por el mercado de México. Su cercanía y proximidad con Estados Unidos, que sigue siendo la gran fuerza en el sector de los videojuegos, abre para los jóvenes mexicanos una oportunidad única.

Y es que además de una formación integral, actualizada, y a cargo de los principales referentes en cada área, CEI: Escuela de Diseño y Marketing cuenta con capacidad y departamento para facilitar la incorporación laboral de sus alumnos una vez terminada la formación. Incluso para aquellos que deseen profundizar en sus estudios en España o Europa, el centro de formación tiene capacidad para gestionar visados estudiantiles para realizar sus cursos y maestrías en España de forma presencial. Como remarcan sus responsables, ningún otro centro formativo, online o presencial, ofrece esta posibilidad a sus estudiantes de Latinoamérica.

El diseño digital y el marketing, dos campos laborales con gran futuro

No solo el sector del videojuego ha experimentado un gran auge en estos últimos 5 años. A pesar de la concepción tradicional del diseño como una profesión de vía única, se trata de una profesión muy transversal, casi tanto como el perfil de gestor de marketing. En ambos se demanda conocimiento de producto y distribución, y sus aplicaciones son casi infinitas. En el caso del marketing, cualquier empresa, máximo con la expansión del comercio electrónico, requerirá de este perfil en su departamento de crecimiento y expansión. En cuanto al diseñador, no sólo existen opciones laborales en el tratamiento de imagen, recuerdan desde CEI. Ellos cuentan entre sus alumnos a grandes creadores de videojuegos, de profesionales de publicidad, ilustradores e incluso diseñadores industriales. Con su llegada a Latinoamérica esperan concienciar a los jóvenes de que hay múltiples opciones de futuro que pueden estudiar según su vocación.