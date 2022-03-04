La recaudación de impuestos a enero de 2022 fue 0.2% menor a la del mismo periodo de 2021.

En enero de 2022, los ingresos tributarios alcanzaron los 379 mil 838.7 millones de pesos (mdp), cifra similar en términos reales respecto a lo observado en el primer mes del año pasado. Esto lo indicó la Secretaría de Hacienda en el informe mensual de Finanzas públicas y deuda pública a enero de 2022. Pero de acuerdo con una nota publicada por Reforma, la cifra mencionada fue 0.2% menor a la del mismo periodo de 2021. Esto como consecuencia de una menor recaudación de impuestos. La nota indica que por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) se obtuvieron 41 mil 459 mdp, 23.9% menos que en enero del 2021. Lo anterior se debe principalmente a una baja del 56.3% en los ingresos obtenidos por el IEPS a gasolinas y diesel, los cuales sumaron 11 mil 315 mdp. Mientras que por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la recaudación fue de 112 mil 236 mdp, cifra 9.2% menor a la de un año atrás. En contraste, los ingresos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) reportaron un aumento anual de 10.5% al sumar 213 mil 533 mdp. Entre otras, la Secretaría de Hacienda también expuso las siguientes consideraciones: