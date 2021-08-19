El IMEF no espera grandes cambios en el Paquete Económico del próximo año. A inicios de julio el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no hay necesidad de hace...

El IMEF no espera grandes cambios en el Paquete Económico del próximo año. A inicios de julio el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no hay necesidad de hacerla. La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

Por eso, se prevé que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos y que seguirá el combate a la evasión. Y no se descartan propuestas encaminadas a fortalecer los ingresos de los estados y municipios.

Paquete Económico inercial

En este sentido, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) cree que el Paquete Económico 2022 será inercial y seguirá lo establecido por el presidente López Obrador para la reforma fiscal. Para Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, lo positivo de esta propuesta es la política de no endeudarse más que ha adoptado esta administración. Casillas también habló sobre propuestas específicas que podrían venir en el Paquete Económico:

Reducir deducciones personales de ISR.

Modificar las tasas efectivas de ISR para personas morales.

Disminuir el número de productos con tasa 0 de IVA.

Otros especialistas creen que se dará más peso a la fiscalización. Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó en entrevista con El Financiero que la recaudación dependerá de una reforma administrativa y no fiscal.

Desde hace algunas semanas, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, ha dicho que el enfoque también se centrará en la fiscalización.

Con información de El Financiero y El Economista https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/18/nuevo-paquete-economico-sin-sorpresitas-fiscales/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/IMEF-espera-un-Paquete-Economico-inercial-en-el-2022-20210817-0095.html

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