Usuarios que intentaron hacer el trámite en línea para sumarse al programa de Responsabilidad Compartida reportaron saturación del portal del Instituto Ayer venció el plazo para inscribirse al programa Responsabilidad Compartida del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para convertir los créditos hipotecarios denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Para evitar el incremento anual que tienen los créditos VSM con base en el aumento al salario mínimo o la Unidad Mixta Infonavit (UMI), el Instituto recomendó la conversión del crédito a pesos, para que los derechohabientes obtuvieran mensualidades y pagos fijos el resto de la duración del financiamiento. La UMI se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para este año tendrá un incremento de 7.82 por ciento, lo que impactará en la tasa de interés de los créditos Infonavit.

Reportan fallas en el portal

Usuarios que intentaron hacer el trámite en línea para sumarse al programa de Responsabilidad Compartida reportaron fallas en el portal del Infonavit, que les impidieron completar la inscripción en el último día para hacerlo. Los derechohabientes que ya contaban con un crédito y buscaban hacer la reconversión tenían que acceder a Mi cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) para hacer el cambio. Reforma publicó el testimonio de varios usuarios quienes acudieron directamente a las oficinas del Infonavit para realizar el trámite pero se encontraron con largas filas. Es el caso de una trabajadora, quien tras cuatro horas de espera pudo pasar a un módulo donde desbloquearon su cuenta para realizar el trámite en línea. Sin embargo, al intentar completar el proceso en un cibercafé, el portal del instituto le marcó un error y tuvo que regresar al Infonavit, donde le dijeron que siguiera intentando, porque la página web estaba saturada. Finalmente no logró finalizar el cambio de su crédito de VSM a pesos.