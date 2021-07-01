Es el repunte más grande en ingresos tributarios que se ha dado en 2021. Esta semana se dio a conocer el reporte de Finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con información de los ingresos tributarios en mayo. El reporte muestra que los ingresos tributario del sector público en general aumentaron en 18.5% en ese mes frente al mismo periodo de 2020. Así, los ingresos tributarios fueron de 278 mil millones de pesos. Además, los ingresos del sector público, además de impuestos, crecieron 31.8%, principalmente por ingresos petroleros. Aunque hubo un repunte importante, el acumulado anual de ingresos tributarios solamente ha aumentado en 0.3% frente al mismo periodo de 2020. Hay que notar que este es el primer gran aumento de recaudación en el año:
- En enero, hubo una caída de 5.8% frente a enero de 2020;
- en febrero, de 3.2%;
- en marzo, se registró un aumento de 2.4%, y
- en abril, otra caída de 5.6%.
El desempeño de cada impuesto
El crecimiento de mayo se debe al desempeño de estos impuestos:
- IVA. Tuvo un aumento de 39% para llegar a 84 mil millones de pesos.
- IEPS. Registró un crecimiento de 18% para llegara 34 mil millones de pesos.
- ISR. El impuesto tuvo un aumento de 12% para llegar a 147 mil millones de pesos.
- Por último, impuestos de importación aumentaron 19% para llegar a 5 mil millones de pesos.
- De hecho, el único concepto que registró una caída fue el de otros impuestos, donde se incluyen los de venta de automóviles. Aquí, la caída fue de 31% para llegara 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con Hacienda, el crecimiento se debe en parte a los esfuerzos de vacunación, que han regresado estabilidad a la economía. En su cuenta de Twitter, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dio el siguiente mensaje: https://twitter.com/GabrielYorio/status/1410300057421856775?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410300057421856775%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F06%2Fhacienda-aumento-tributario-credito-mayo%2F Por su parte, los ingresos petroleros tuvieron un aumento anual de 207%. Este es el mayor crecimiento desde agosto de 2016. De enero a mayo, estos ingresos suman 363 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 86% frente al mismo periodo del año pasado. Con información de Reforma, El Financiero y Animal Político https://www.reforma.com/crecen-ingresos-tributarios-en-mayo/ar2212482 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/01/disparo-de-318-en-ingresos-publicos-en-mayo/ htps://www.animalpolitico.com/2021/06/hacienda-aumento-tributario-credito-mayo/
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