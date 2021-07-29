Esta semana no se lograron los votos necesarios para el periodo extraordinario; sin embargo, con cambios a la agenda, Ricardo Monreal espera que se consiga el periodo para este fin de semana. Esta ...

Esta semana no se lograron los votos necesarios para el periodo extraordinario; sin embargo, con cambios a la agenda, Ricardo Monreal espera que se consiga el periodo para este fin de semana. Esta semana el senador morenista Ricardo Monreal informó que el periodo extraordinario que propuso para prorrogar los plazos contenidos en el decreto que reformó diversas leyes en materia de subcontratación laboral no alcanzó la mayoría calificada necesaria, consistente en dos terceras partes los votos. En la votación, que obtuvo 20 votos a favor y 12 en contra, la propuesta no contó con el respaldo de los legisladores petistas de la comisión permanente. Otros asuntos que se pensaba votar en el periodo extraordinario son el desafuero del ex diputado morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores de edad, así como el desafuero de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo (PT).

Eliminar desafueros de la sesión

Según el legislador, la oportunidad para prorrogar los plazos aún no ha desparecido, por lo que continuará intentando llegar a un acuerdo para obtener los votos necesarios. En este sentido, se adelantó para hoy la sesión de la Comisión Permanente que estaba prevista para el 4 de agosto. El objetivo es conseguir la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones para el viernes y sábado. Hay que recordar que los cambios fiscales de la reforma entran en vigor el 1 de agosto; a partir de ese día no se podrá deducir el ISR en servicios especializados ni acreditar el IVA. De acuerdo con Monreal, si se aprueba la convocatoria para la sesión extraordinaria, además de la prórroga se buscaría ratificar a Roberto Salcedo como Secretario de la Función Pública y a Rogelio Ramírez de la O como titular de la SHCP. Por el momento, los temas que han causado controversia y discusión son los desafueros de Saúl Huerta, acusado de violación sexual; de Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito, y del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Así, se eliminó el tema de los desafueros de la agenda en la solicitud de extraordinario que se envió a la Mesa Directiva de la Permanente. En este sentido, Ricardo Monreal ha insistido en que la prioridad actual es la reforma al outsourcing y la ratificación de los funcionarios. https://twitter.com/RicardoMonrealA/status/1420541807545421824

Con información de Reforma, El Universal y El Sol de México https://www.reforma.com/buscan-que-permanente-apruebe-extra-para-outsourcing/gr/ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adelantan-sesion-de-la-comision-permanente-buscan-periodo-extraordinario-el-viernes https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/comision-permanente-sesionara-este-jueves-para-reintentar-extraordinario-7018812.html

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