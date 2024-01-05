En la Ley de Ingresos de la Federación para 2024 se prevé mantener la misma tasa del año pasado En 2018, la tasa de recargos fue incrementada en 30%, después de 14 años de haber permanecido sin cam...

En la Ley de Ingresos de la Federación para 2024 se prevé mantener la misma tasa del año pasado En 2018, la tasa de recargos fue incrementada en 30%, después de 14 años de haber permanecido sin cambios. Con el incremento, la tasa cambió de 1.13% a 1.47% mensual, según reporta Fiscalia. La consultora indica que para 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, esa misma tasa se mantuvo vigente. En este contexto, Fiscalia señaló que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2024 se prevé mantener la misma tasa que para 2023, como se indica a continuación: