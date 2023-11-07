La compañía Starlink Satellite Systems de México ha ganado dos licitaciones para proveer servicios de internet en áreas remotas y rurales del país El multimillonario Elon Musk sigue su expansión en México, esta vez adentrándose en el sector de telecomunicaciones a través de su empresa Starlink Satellite Systems de México. La compañía ha ganado dos licitaciones de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para proveer servicios de internet en áreas remotas y rurales del país. Una de las licitaciones, con un valor mínimo de 887.5 millones de pesos y un máximo de hasta mil 775 millones de pesos, se refiere al servicio de conectividad backhaul satelital de órbita baja y adquisición de equipo asociado. Este servicio será utilizado especialmente para ubicaciones remotas, brindando servicios de telefonía móvil, principalmente en zonas rurales y conurbadas que no cuentan con servicios de telecomunicaciones. Starlink compitió en esta licitación con ApcoNetworks y Tangerine Electronics, formalizando el contrato el 20 de octubre y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El otro contrato, por el servicio de conectividad satelital de órbita baja y adquisición de equipo asociado, fue adjudicado con una oferta mínima de 778 millones de pesos y una máxima de hasta mil 558 millones de pesos. Este contrato tiene como objetivo proporcionar internet en diversos puntos públicos de atención prioritaria en comunidades rurales de México. La formalización de este contrato se llevó a cabo el 31 de octubre y también estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026. Este paso marca un nuevo capítulo en las inversiones de Elon Musk en México, después del anuncio en marzo sobre la construcción de una planta automotriz de Tesla en Nuevo León, para la cual se estima una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Cabe destacar que, tras el paso del huracán "Otis", turistas varados en la zona hotelera de Acapulco pudieron restablecer la comunicación celular gracias a una antena de Starlink que se instaló en el Hotel Princess, demostrando así el alcance y la utilidad de las tecnologías satelitales en situaciones de emergencia.