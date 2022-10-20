En la declaración complementaria, el contribuyente corrige o agrega algún dato antes de que la autoridad lo solicité y así evita son multas y recargos

En la declaración complementaria, el contribuyente corrige o agrega algún dato antes de que la autoridad lo solicité y así evita son multas y recargos

Las declaraciones complementarias son una herramienta que se usa para subsanar alguna omisión o imprecisión en las declaraciones enviadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ya sea por una imprecisión u omisión, los contribuyentes no están exentos de cometer errores, para ello, las autoridades fiscales brindan la oportunidad de corregir esa información a través de las declaraciones complementarias.

¿En qué casos se utiliza?

De acuerdo con el artículo 32 Código Fiscal de la Federación, las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que la autoridad no haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.

Este tipo de declaraciones, como su nombre lo señala, complementan los datos que el contribuyente envió previamente a las autoridades fiscales y sirven para sustituir o agregar información referente a sus inconsistencias en la declaración anual, explicó Simón Díaz a El Economista, director general de la plataforma contable El20.mx.

“En la complementaria, el contribuyente corrige o agrega algún dato antes de que la autoridad lo solicité. Lo que se evita son multas y recargos, ya que se está corrigiendo antes de que la autoridad se lo exija. Es recomendable presentarla en cuanto detecten el error o la omisión, lo mejor es enviarla lo más pronto posible al SAT”, explicó.

De acuerdo con dicho medio, el contribuyente que utilice las declaraciones complementarias debe tener la certeza de cuál va a presentar, ya que cada una de ellas se considera para su correcta fiscalización.

En ese sentido, el experto contable especificó que cualquier tipo de declaración complementaria que se realice debe contener todos los datos exactos, así como cantidades, previo a su envío; ya que si se hace una nueva corrección o modificación puede generar problemas con las autoridades.