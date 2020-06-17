Las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso mencionado. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) rec...

Las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso mencionado. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un texto con los pasos a seguir para la presentación del aviso de actualización de socios y accionistas. La nueva obligación se estableció con uno de los cambios que se hicieron al Código Fiscal de la Federación (CFF). Esto como parte de la reforma fiscal 2020. Se trata de la obligación de presentar un aviso, para informar el nombre y la clave del RFC de los socios y accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos. [CFF 27, apartado B, fracción VI]. Para cumplir con la obligación se utilizará la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios o accionistas”. La ficha está contenida en el Anexo 1-A y la obligación se debe cumplir dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto de modificación o incorporación. [Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2020, regla 2.4.19.]. Además, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso mencionado. Esto con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento, por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020. [Artículo Transitorio Cuadragésimo Sexto de la RMF 2020].

Pasos a seguir para presentar el aviso de actualización de socios y accionistas

El IMCP indicó que lo primero que se tiene que hacer es tener el documento protocolizado y digitalizado en el que consten las modificaciones, así como la incorporación de los socios o accionistas. Después se debe presentar a través del portal del SAT el aviso de actualización de socios o accionistas, considerando lo siguiente:

Ingresar al portal del SAT. Estando en el sitio web de la autoridad fiscal, se debe seleccionar la pestaña de “Otros trámites y servicios”, el menú “Aclaración, asistencia y orientación electrónica” y la opción “Presenta tu aclaración como contribuyente”. Para acceder al portal del SAT para la presentación de este trámite solamente es necesario contar con el RFC y contraseña. Al ingresar se seleccionará la opción de “Servicios por internet”. Posteriormente se seleccionará la opción de “Aclaración” y después se dará clic en “Solicitud”. Llenar el formato electrónico de “Servicio de aclaración”. Para llenar el formato de la lista de trámites predeterminados se debe seleccionar “Actualización del RFC”, para después capturar los campos correspondientes a “Asunto” y “Descripción”. Adjuntar los documentos escaneados y enviar la solicitud. Para adjuntar el documento protocolizado y digitalizado, en el que consten las modificaciones, así como la incorporación de los socios o accionistas, se debe seleccionar el botón “Adjuntar archivo”, para poder subir el archivo en formato .zip y después dar clic en el botón “Enviar”. Acuse de recepción y seguimiento del trámite. Después realizar el envío, para obtener el acuse de recepción de la solicitud, se debe seleccionar el botón “Acuse de recepción”. Entonces se descargará el archivo con el acuse y dentro del mismo se indica que se podrá dar seguimiento consultando la respuesta que recibirá el contribuyente dentro de siete días hábiles posteriores al trámite de presentación de la solicitud, accediendo con el número de folio señalado en el acuse de recibo. Acuse de respuesta y conclusión del trámite. Una vez que se consulte y se encuentre disponible el acuse con la respuesta, y ésta sea aceptada, entonces se concluirá con el proceso del trámite y éste permanecerá vigente hasta que el contribuyente presente una nueva actualización de estructura accionaria.

Puedes revisar la información que publicó el IMCP aquí/ Fecha de publicación: mayo de 2020.

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