En los primeros nueve meses del año, el SAT realizó devoluciones de impuestos por 516 mil millones de pesos. De enero a septiembre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresó 51...

En los primeros nueve meses del año, el SAT realizó devoluciones de impuestos por 516 mil millones de pesos. De enero a septiembre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresó 516 mil millones de pesos a los contribuyentes en devoluciones de impuestos. Esto representa un aumento de 4% frente al mismo periodo de 2020. En total se realizaron 5 millones 756 mil devoluciones a los contribuyentes en el periodo, de acuerdo con el "Informe de Ingresos del Gobierno federal enero-septiembre de 2021". Un dato importante es que las devoluciones se han hecho en un promedio de 17.2 días. Esto supera por mucho el promedio al cierre de 2020 de 21.2 días. Para los grandes contribuyentes, las devoluciones han tardado, en promedio, 26.2 días. También hay que señalar que el plazo legal establecido en el Código Fiscal de la Federación es de 40 días hábiles para las devoluciones.

Mejora fiscalización

De acuerdo con el mismo informe, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2021, la fiscalización y la eficiencia recaudatoria consiguieron una recaudación de 888 mil millones de pesos. El SAT consiguió 683 mil millones de pesos por fiscalización; por otro lado, la eficiencia recaudatoria trajo consigo 205 mil millones de pesos. Como señala El Universal, cerca del 40% de los 888 mil millones de pesos vino de los grandes contribuyentes; es decir, 359 mil millones de pesos. Además, hay que destacar que este monto se obtuvo derivado de actos de fiscalización.

Otro punto importante es que 512 mil millones de pesos del monto total se pagaron en efectivo. Así, los 376 mil millones de pesos restantes corresponden a recaudación virtual; es decir, una cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para devoluciones, compensaciones, etc.

Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/crece-4-devolucion-del-sat/gr/ar2277977?md5=f02e27d3fe3ec3341ebc3b21e48d2d54&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fiscalizacion-y-eficiencia-dan-al-sat-8889-mil-mdp

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