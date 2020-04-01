La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), suspende términos y plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a usuari...

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), suspende términos y plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público.

Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación firmado por el presidente de la Condusef, Oscar Rosado Jiménez, se dio a conocer un acuerdo de carácter público sobre la suspensión de plazos y actividades de atención a usuarios en oficinas. Dicha suspensión será del 26 de marzo al 17 de abril del 2020, esto con la finalidad de salvaguardar a los usuarios y colaboradores ante la pandemia del covid-19.

El acuerdo contiene lo siguiente:

Se considerarán como inhábiles para todos los efectos legales los días comprendidos del 26 de marzo al 17 de abril de 2020, por lo que no se computarán en los términos y plazos legales correspondientes.

Se suspende la atención personal a usuarios de servicios financieros y representantes de las Instituciones Financieras en las Unidades de Atención a Usuarios y en las oficinas de atención al público de la Condusef

Los usuarios de servicios financieros durante este periodo podrán iniciar trámites y dar seguimiento a los procedimientos que se llevan a cabo, así como solicitar asesoría a través de la dirección https://www.condusef.gob.mx.

Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas durante el periodo de suspensión de actividades se realizaran hasta el día hábil siguiente.

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