En un cambio hecho por el SAT en el formulario de la declaración mensual, acumula los ingresos de meses anteriores de manera incorrecta Los contribuyentes que perciben ingresos por rubros exentos acaban pagando un impuesto que no deben una vez que presentan su declaración mensual del ISR El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está gravando actividades exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como los derechos de autor y algunos rubros del sector agropecuario. Esta situación se debe a un desfase en los programas de la autoridad tributaria que lleva meses sin corregir, dijo a Reforma el presidente de la consultora Fiscalia, Gustavo Leal Cueva. Los contribuyentes que perciben ingresos por esos rubros acaban pagando un impuesto que no deben una vez que presentan su declaración mensual del ISR. En caso de no hacer la declaración para evitar el impuesto, el SAT envía requerimientos que podrían resultar en sanciones. Leal Cueva explicó a Reforma que el problema radica en un cambio hecho por el SAT en el formulario de la declaración mensual, el cual acumula los ingresos de meses anteriores de manera incorrecta. Por ejemplo, si un contribuyente tuvo ingresos por derechos de autor de 10 mil pesos en enero (exentos de ISR) y 15 mil pesos en febrero, solo esta última cantidad debió ser considerada para el ISR de febrero. Los contribuyentes podrán recuperar lo pagado de más hasta que presenten su declaración anual, a manera de saldo a su favor. Sin embargo, Leal Cueva advirtió que si optan por no declarar, podrían recibir requerimientos del SAT con el riesgo de sanciones y hasta la cancelación de sellos digitales que les impediría facturar y obtener ingresos.