Aún no hay un pronunciamiento oficial pero un funcionario de la Secretaría de Economía aseguró que es un compromiso adelantar el pago Inspirado en el Black friday o Viernes negro de Estados Unidos,...

Aún no hay un pronunciamiento oficial pero un funcionario de la Secretaría de Economía aseguró que es un compromiso adelantar el pago Inspirado en el Black friday o Viernes negro de Estados Unidos, el Buen Fin –este año se realizará del 10 al 16 de noviembre– nació en 2011 en México como una iniciativa entre la iniciativa privada y el gobierno federal para ofrecer a los consumidores ofertas y descuentos previo a la temporada navideña. Para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores, el gobierno federal adelanta cada año el 50% del aguinaldo previo a la semana de descuentos, y aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, parece ser que en este 2021 también lo hará.

Compromiso del gobierno

El jefe de la Unidad de Competitividad de la Secretaría de Economía, Jorge Arreola Cavazos, aseguró que es un compromiso del gobierno federal adelantar el 50% del aguinaldo a los trabajadores del estado antes del Buen Fin.

“La participación de la Secretaría de Hacienda, asume ciertos compromisos como es el adelanto del 50 por ciento (del aguinaldo), en la semana previa a El Buen Fin, para facilitar que la gente tenga los recursos disponibles para poder hacer sus compras”, comentó.

Durante su participación en el foro virtual “Coparmex Ideas Para Avanzar: Foro sobre Reactivación Económica”, dijo que entregar antes el aguinaldo a los trabajadores generará mayores oportunidades de que puedan realizar sus compras. Además, mencionó que es un procedimiento interno y que este no requiere de una autorización previa presupuestal, es parte de la participación del sector público sobre la base de la buena fe. Arreola Cavazos confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará el sorteo con una bolsa de 500 millones de pesos a repartir de entre los ganadores. Este año el evento Buen Fin se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, tres días más de lo tradicional, sin embrago, unos días menos que la edición de 2020, la el cual duró más de una semana. Con información de El Universal, Milenio, Reporte índigo y Político Mx https://www.eluniversal.com.mx/cartera/buen-fin-2021-adelantar-aguinaldo-burocratas-compromiso-de-la-secretaria-de-hacienda https://www.milenio.com/negocios/aguinaldo-a-burocratas-para-el-buen-fin-es-un-compromiso-economia https://www.reporteindigo.com/indigonomics/adelantaran-o-no-primera-parte-del-aguinaldo-para-gastarlo-en-buen-fin-esto-dice-hacienda/amp/ https://politico.mx/gobierno-buen-fin-aguinaldo-burocratas-jorge-arreaola-cavazos

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