Los cambios específicos para el CFDI versión 4.0 serán dados a conocer próximamente por el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) próximamente presentará la versión 4.0 del Comprobante...

Los cambios específicos para el CFDI versión 4.0 serán dados a conocer próximamente por el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) próximamente presentará la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la autoridad fiscal indicó que la nueva versión del CFDI entrará en vigor el 1 de enero de 2022. El artículo indica que de acuerdo con información del SAT, el esquema de la factura electrónica se robustecerá, para fortalecer las herramientas tecnológicas y “simplificar el cumplimiento” de las normas tributarias.

Características del CFDI versión 4.0

Fiscalia expuso, entre otros, los siguientes cambios para el CFDI versión 4.0:

Se incluyen nuevos atributos para efectos de exportación, facturación a través de adquirentes, domicilio fiscal del receptor y su régimen fiscal, así como si cada concepto es objeto de impuesto o no.

Un cambio estructural consiste en la incorporación de dos nuevos nodos:

- Información global: para los comprobantes globales expedidos a público en general

- A cuenta de terceros: la información que se pide para efectos de la facturación a cuenta de terceros se incluye en el cuerpo del CFDI.

En lo que respecta a la secuencia de comprobantes relacionados, se modifica la estructura para dar la posibilidad de relacionar más de un CFDI.

Como parte de estos cambios se prevén nuevas reglas de validación, así como la inclusión de nuevos catálogos.

En materia de cancelación de documentos se incluye el motivo de cancelación (con claves de un nuevo catálogo), así como el folio fiscal que sustituye al comprobante cancelado.

Se adecuan las validaciones para limitar la cancelación solamente al ejercicio en que se haya emitido, tal como lo plantea la reforma para 2022 en esta materia.

El artículo de Fiscalia indica que la documentación técnica y los cambios específicos serán dados a conocer próximamente por el SAT en su página de internet.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/16500

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