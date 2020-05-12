El nuevo sistema de justicia laboral que comenzará operar gradualmente a partir del primero de octubre, necesita de conciliadores como vía para resolver los conflictos laborales. ¿Tienes lo que se necesita? Durante mucho tiempo ha existido saturación y rezago en las famosas juntas de Conciliación y Arbitraje. La reforma laboral, aprobada el 1 de mayo del 2019, justamente busca evitar esto. Para ello, apostará por la conciliación como vía para resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. Para que este nuevo mecanismo funcione, se necesita contar con servidores públicos capacitados: los conciliadores. Estos servidores formarán parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y de los centros que echarán a andar los gobiernos locales que comenzarán a operar el próximo primero de octubre. Para esto, la STPS elaboró un Manual de conciliación laboral, en donde en la página 94 y siguientes detalla las características y el perfil que los conciliadores deben tener, así como su experiencia, requisitos formales y competencias para desarrollar con mayor eficacia su labor. A continuación detallamos el perfil que está buscando la STPS, en caso de que estés interesado en aplicar.
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- Licenciatura en Comunicación Pública
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Se requiere el titulo profesional correspondiente y alguna certificación en conciliación laboral o mediación, además de que debe sumar tres años de experiencia en Derecho Laboral. Según el manual, los conciliadores deben contar con las siguientes competencias y habilidades que les permitirán realizar las siguientes funciones:
Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral
- Conoce y comprende la normativa laboral vigente, así como la conciliación en materia laboral.
- Orientación al logro de acuerdos que den por terminado el conflicto entre las partes, sujetándose a la normatividad jurídica.
- Aplica las más amplias facultades de dirección de la audiencia.
- Selecciona la norma jurídica aplicable a un caso concreto.
- Comprende y aplica los diversos métodos de interpretación de la norma jurídica, con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.
- Conoce sobre aspectos legales donde necesariamente debe emplearse terminología jurídica.
- Aplica criterios jurídicos como elementos sustantivos para facilitar la solución de las controversias que se presenten.
- Observa el marco legal de forma imparcial, generando acuerdos apegados a derecho.
- Cuenta con fundamento jurídico imparcial y profesional, para contribuir a la solución justa de la controversia y evitar acuerdos contrarios a la moral y al derecho.
- Se cerciora que las partes conozcan sus derechos y que no exista una renuncia de éstos
Análisis y resolución de controversias
Este apartado refiere a los siguientes puntos en especial:
- Analiza las propuestas de las partes, revisando que los acuerdos entre ellas se apeguen a la legislación aplicable.
- Orienta a que las propuestas de solución a las controversias entre las partes se adecuen al marco legal, generando confianza entre ellas.
- Analiza con detalle los hechos circunstanciales y significados de un problema o situación compleja, ponderando los elementos importantes para llegar a conclusiones y/o soluciones justas en los asuntos que deben conciliarse.
- Plantea alternativas de solución justas y equitativas, exhortando a las partes para llegar a un arreglo conciliatorio, con el fin de dar por concluida la controversia mediante la celebración de un convenio, el cual surtirá plenos efectos jurídicos.
- Se prepara con toda la información de utilidad respecto de la problemática a conciliar.
Gestión del conflicto
- Identifica las causas y factores de un conflicto de manera clara, haciendo evidentes los intereses de cada una de las partes para tratar de llegar a soluciones mutuamente beneficiosas.
- Resuelve eficazmente los conflictos que pueden afectar la relación entre las partes.
- Asegura un acuerdo satisfactorio para las partes, que no sea contrario a sus derechos.
- Entiende las expectativas e intereses de cada una de las partes en conflicto.
- Resuelve con sensibilidad y firmeza las situaciones donde se manifiestan emociones y posiciones personales por la particularidad del conflicto.
- Es objetivo e imparcial en las situaciones conflictivas que plantean las partes, sin dejarse influenciar por las mismas.
Comprensión lectora
- Comprende el significado de un término o expresión jurídica.
- Interpreta una expresión gramatical relacionada con información referida con antelación en el propio texto.
- Reconstruye las intenciones, motivaciones u opiniones de personajes o autores presentes en un texto y muestra conclusiones a partir de las relaciones lógicas explícitas o implícitas en un texto.
- Conjunta las ideas principales de uno o varios textos, bajo una organización coherente.
- Reconoce las ideas principales de un texto, expresadas en paráfrasis o a través de reorganizar la información.
Habilidad verbal
- Selecciona palabras o expresiones que, al sustituirse en un texto o discurso, mantienen su significado original o, dado el caso, proponen el significado opuesto.
- Sustituye expresiones lingüísticas de manera que el resultado sea una construcción coherente.
- Facilita el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con libertad y se escuchen con respeto.
- Redacta textos de forma ordenada, coherente y con el uso del lenguaje adecuado para alcanzar una comunicación efectiva.
Comunicación afectiva
- Aplica las técnicas para la adecuada comunicación oral y escrita en la función conciliadora (incluye técnicas de escucha activa).
- Aplica los principios y técnicas de oralidad, adecuadas al proceso de conciliación en materia laboral.
- Aplica las técnicas de entrevista adecuadas al proceso de conciliación en materia laboral.
- Reconoce la comunicación no verbal.
- Transmite información, ideas y criterios claramente, tanto por escrito como oralmente a personas de diferentes niveles sociales, de formación o intereses.
- Maneja de manera adecuada su expresión corporal.
Actitudes y valores
- Imparcialidad
- Confiabilidad
- Objetividad
- Profesionalismo
- Respeto
- Responsabilidad
- Sensibilidad
- Paciencia
- Honradez
- Compromiso de superación profesional
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