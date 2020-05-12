El nuevo sistema de justicia laboral que comenzará operar gradualmente a partir del primero de octubre, necesita de conciliadores como vía para resolver los conflictos laborales. ¿Tienes lo que se ...

El nuevo sistema de justicia laboral que comenzará operar gradualmente a partir del primero de octubre, necesita de conciliadores como vía para resolver los conflictos laborales. ¿Tienes lo que se necesita? Durante mucho tiempo ha existido saturación y rezago en las famosas juntas de Conciliación y Arbitraje. La reforma laboral, aprobada el 1 de mayo del 2019, justamente busca evitar esto. Para ello, apostará por la conciliación como vía para resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. Para que este nuevo mecanismo funcione, se necesita contar con servidores públicos capacitados: los conciliadores. Estos servidores formarán parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y de los centros que echarán a andar los gobiernos locales que comenzarán a operar el próximo primero de octubre. Para esto, la STPS elaboró un Manual de conciliación laboral, en donde en la página 94 y siguientes detalla las características y el perfil que los conciliadores deben tener, así como su experiencia, requisitos formales y competencias para desarrollar con mayor eficacia su labor. A continuación detallamos el perfil que está buscando la STPS, en caso de que estés interesado en aplicar.

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Se requiere el titulo profesional correspondiente y alguna certificación en conciliación laboral o mediación, además de que debe sumar tres años de experiencia en Derecho Laboral. Según el manual, los conciliadores deben contar con las siguientes competencias y habilidades que les permitirán realizar las siguientes funciones:

Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral

Conoce y comprende la normativa laboral vigente, así como la conciliación en materia laboral.

Orientación al logro de acuerdos que den por terminado el conflicto entre las partes, sujetándose a la normatividad jurídica.

Aplica las más amplias facultades de dirección de la audiencia.

Selecciona la norma jurídica aplicable a un caso concreto.

Comprende y aplica los diversos métodos de interpretación de la norma jurídica, con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.

Conoce sobre aspectos legales donde necesariamente debe emplearse terminología jurídica.

Aplica criterios jurídicos como elementos sustantivos para facilitar la solución de las controversias que se presenten.

Observa el marco legal de forma imparcial, generando acuerdos apegados a derecho.

Cuenta con fundamento jurídico imparcial y profesional, para contribuir a la solución justa de la controversia y evitar acuerdos contrarios a la moral y al derecho.

Se cerciora que las partes conozcan sus derechos y que no exista una renuncia de éstos

Análisis y resolución de controversias

Este apartado refiere a los siguientes puntos en especial:

Analiza las propuestas de las partes, revisando que los acuerdos entre ellas se apeguen a la legislación aplicable.

Orienta a que las propuestas de solución a las controversias entre las partes se adecuen al marco legal, generando confianza entre ellas.

Analiza con detalle los hechos circunstanciales y significados de un problema o situación compleja, ponderando los elementos importantes para llegar a conclusiones y/o soluciones justas en los asuntos que deben conciliarse.

Plantea alternativas de solución justas y equitativas, exhortando a las partes para llegar a un arreglo conciliatorio, con el fin de dar por concluida la controversia mediante la celebración de un convenio, el cual surtirá plenos efectos jurídicos.

Se prepara con toda la información de utilidad respecto de la problemática a conciliar.

Gestión del conflicto

Identifica las causas y factores de un conflicto de manera clara, haciendo evidentes los intereses de cada una de las partes para tratar de llegar a soluciones mutuamente beneficiosas.

Resuelve eficazmente los conflictos que pueden afectar la relación entre las partes.

Asegura un acuerdo satisfactorio para las partes, que no sea contrario a sus derechos.

Entiende las expectativas e intereses de cada una de las partes en conflicto.

Resuelve con sensibilidad y firmeza las situaciones donde se manifiestan emociones y posiciones personales por la particularidad del conflicto.

Es objetivo e imparcial en las situaciones conflictivas que plantean las partes, sin dejarse influenciar por las mismas.

Comprensión lectora

Comprende el significado de un término o expresión jurídica.

Interpreta una expresión gramatical relacionada con información referida con antelación en el propio texto.

Reconstruye las intenciones, motivaciones u opiniones de personajes o autores presentes en un texto y muestra conclusiones a partir de las relaciones lógicas explícitas o implícitas en un texto.

Conjunta las ideas principales de uno o varios textos, bajo una organización coherente.

Reconoce las ideas principales de un texto, expresadas en paráfrasis o a través de reorganizar la información.

Habilidad verbal

Selecciona palabras o expresiones que, al sustituirse en un texto o discurso, mantienen su significado original o, dado el caso, proponen el significado opuesto.

Sustituye expresiones lingüísticas de manera que el resultado sea una construcción coherente.

Facilita el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con libertad y se escuchen con respeto.

Redacta textos de forma ordenada, coherente y con el uso del lenguaje adecuado para alcanzar una comunicación efectiva.

Comunicación afectiva

Aplica las técnicas para la adecuada comunicación oral y escrita en la función conciliadora (incluye técnicas de escucha activa).

Aplica los principios y técnicas de oralidad, adecuadas al proceso de conciliación en materia laboral.

Aplica las técnicas de entrevista adecuadas al proceso de conciliación en materia laboral.

Reconoce la comunicación no verbal.

Transmite información, ideas y criterios claramente, tanto por escrito como oralmente a personas de diferentes niveles sociales, de formación o intereses.

Maneja de manera adecuada su expresión corporal.

Actitudes y valores

Imparcialidad

Confiabilidad

Objetividad

Profesionalismo

Respeto

Responsabilidad

Sensibilidad

Paciencia

Honradez

Compromiso de superación profesional

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