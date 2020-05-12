El nuevo sistema de justicia laboral que comenzará operar gradualmente a partir del primero de octubre, necesita de conciliadores como vía para resolver los conflictos laborales. ¿Tienes lo que se necesita? Durante mucho tiempo ha existido saturación y rezago en las famosas juntas de Conciliación y Arbitraje. La reforma laboral, aprobada el 1 de mayo del 2019, justamente busca evitar esto. Para ello, apostará por la conciliación como vía para resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. Para que este nuevo mecanismo funcione, se necesita contar con servidores públicos capacitados: los conciliadores. Estos servidores formarán parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y de los centros que echarán a andar los gobiernos locales que comenzarán a operar el próximo primero de octubre. Para esto, la STPS elaboró un Manual de conciliación laboral, en donde en la página 94 y siguientes detalla las características y el perfil que los conciliadores deben tener, así como su experiencia, requisitos formales y competencias para desarrollar con mayor eficacia su labor. A continuación detallamos el perfil que está buscando la STPS, en caso de que estés interesado en aplicar.

Licenciaturas afines al puesto

  • Licenciatura en Derecho
  • Licenciatura en Antropología
  • Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento
  • Licenciatura en Comunicación Pública
  • Licenciatura en Educación
  • Licenciatura en Escritura Creativa
  • Licenciatura en Relaciones Internacionales
  • Licenciatura en Seguridad Ciudadana
  • Licenciatura en Sociología
  • Licenciatura en Psicología
  • Licenciatura en Trabajo Social

Se requiere el titulo profesional correspondiente y alguna certificación en conciliación laboral o mediación, además de que debe sumar tres años de experiencia en Derecho Laboral. Según el manual, los conciliadores deben contar con las siguientes competencias y habilidades que les permitirán realizar las siguientes funciones:

Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral

  • Conoce y comprende la normativa laboral vigente, así como la conciliación en materia laboral.
  • Orientación al logro de acuerdos que den por terminado el conflicto entre las partes, sujetándose a la normatividad jurídica.
  • Aplica las más amplias facultades de dirección de la audiencia.
  • Selecciona la norma jurídica aplicable a un caso concreto.
  • Comprende y aplica los diversos métodos de interpretación de la norma jurídica, con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.
  • Conoce sobre aspectos legales donde necesariamente debe emplearse terminología jurídica.
  • Aplica criterios jurídicos como elementos sustantivos para facilitar la solución de las controversias que se presenten.
  • Observa el marco legal de forma imparcial, generando acuerdos apegados a derecho.
  • Cuenta con fundamento jurídico imparcial y profesional, para contribuir a la solución justa de la controversia y evitar acuerdos contrarios a la moral y al derecho.
  • Se cerciora que las partes conozcan sus derechos y que no exista una renuncia de éstos

Análisis y resolución de controversias

Este apartado refiere a los siguientes puntos en especial:

  • Analiza las propuestas de las partes, revisando que los acuerdos entre ellas se apeguen a la legislación aplicable.
  • Orienta a que las propuestas de solución a las controversias entre las partes se adecuen al marco legal, generando confianza entre ellas.
  • Analiza con detalle los hechos circunstanciales y significados de un problema o situación compleja, ponderando los elementos importantes para llegar a conclusiones y/o soluciones justas en los asuntos que deben conciliarse.
  • Plantea alternativas de solución justas y equitativas, exhortando a las partes para llegar a un arreglo conciliatorio, con el fin de dar por concluida la controversia mediante la celebración de un convenio, el cual surtirá plenos efectos jurídicos.
  • Se prepara con toda la información de utilidad respecto de la problemática a conciliar.

Gestión del conflicto

  • Identifica las causas y factores de un conflicto de manera clara, haciendo evidentes los intereses de cada una de las partes para tratar de llegar a soluciones mutuamente beneficiosas.
  • Resuelve eficazmente los conflictos que pueden afectar la relación entre las partes.
  • Asegura un acuerdo satisfactorio para las partes, que no sea contrario a sus derechos.
  • Entiende las expectativas e intereses de cada una de las partes en conflicto.
  • Resuelve con sensibilidad y firmeza las situaciones donde se manifiestan emociones y posiciones personales por la particularidad del conflicto.
  • Es objetivo e imparcial en las situaciones conflictivas que plantean las partes, sin dejarse influenciar por las mismas.

Comprensión lectora

  • Comprende el significado de un término o expresión jurídica.
  • Interpreta una expresión gramatical relacionada con información referida con antelación en el propio texto.
  • Reconstruye las intenciones, motivaciones u opiniones de personajes o autores presentes en un texto y muestra conclusiones a partir de las relaciones lógicas explícitas o implícitas en un texto.
  • Conjunta las ideas principales de uno o varios textos, bajo una organización coherente.
  • Reconoce las ideas principales de un texto, expresadas en paráfrasis o a través de reorganizar la información.

Habilidad verbal

  • Selecciona palabras o expresiones que, al sustituirse en un texto o discurso, mantienen su significado original o, dado el caso, proponen el significado opuesto.
  • Sustituye expresiones lingüísticas de manera que el resultado sea una construcción coherente.
  • Facilita el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con libertad y se escuchen con respeto.
  • Redacta textos de forma ordenada, coherente y con el uso del lenguaje adecuado para alcanzar una comunicación efectiva.

Comunicación afectiva

  • Aplica las técnicas para la adecuada comunicación oral y escrita en la función conciliadora (incluye técnicas de escucha activa).
  • Aplica los principios y técnicas de oralidad, adecuadas al proceso de conciliación en materia laboral.
  • Aplica las técnicas de entrevista adecuadas al proceso de conciliación en materia laboral.
  • Reconoce la comunicación no verbal.
  • Transmite información, ideas y criterios claramente, tanto por escrito como oralmente a personas de diferentes niveles sociales, de formación o intereses.
  • Maneja de manera adecuada su expresión corporal.

Actitudes y valores

  • Imparcialidad
  • Confiabilidad
  • Objetividad
  • Profesionalismo
  • Respeto
  • Responsabilidad
  • Sensibilidad
  • Paciencia
  • Honradez
  • Compromiso de superación profesional

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