Son más los empleadores que planean contratar trabajadores durante el cuarto trimestre del año que los que planean despedir, pero el balance de empleos se espera que sea negativo. Uno de cada diez empleadores tiene proyectado adelgazar su plantilla laboral durante el cuarto trimestre de 2020, de acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Empleo México 4Q 2020, elaborada por el Grupo Manpower. El porcentaje de empresas que planea hacer contrataciones es del mismo porcentaje, 10%, y el de quienes no esperan hacer cambios, del 77%. Esto dejaría la tendencia en 0%, pero tras hacer el ajuste por estacionalidad, la tendencia es del 1%. Es decir, considerando que por la época del año, diversos factores como los ciclos agrícolas o las festividades intervienen en el comportamiento del empleo. El análisis de la organización reveló que, aunque los planes de contratación se fortalecieron en 10% en comparación con el trimestre anterior, son 8% más débiles al comparar con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, estos datos sólo indican la cantidad de empleadores que planean despedir y contratar trabajadores, sin hablar si se crearán o perderán más empleos, pues si una empresa contrata a diez trabajadores, pero otra despide a 100, el balance del empleo sería negativo. De acuerdo con el diario Reforma, Héctor Márquez Pitol, director comercial México, Caribe y Centroamérica de Grupo Manpower, se espera que durante la época navideña se pierdan miles de empleos. Manifestó que este movimiento de personal no se debe únicamente por las empresas de subcontratación, como se cree comunmente, sino que son propias de la temporada. Márquez Pitol puso como ejemplo el comportamiento del sector de la construcción en 2019, mismo que no ocupa subcontratación y tuvo una baja de 121 mil 153 trabajadores por obras temporales. En este sentido, el directivo de Manpower dijo que en diciembre del año pasado hubo una disminución de 382 mil 210 empleos, de los cuales 249 mil 320 fueron permanentes y 132 mil 890 eventuales. Pitol puntualizó que “con personal permanente o temporal se seguirá presentando este ciclo del empleo, que por cierto no sólo ocurre en diciembre, en junio también se observa en forma cíclica”.

Expectativas por región

El estudio de Manpower arroja que los empleadores en tres de las siete regiones esperan incrementar sus plantillas laborales durante el siguiente trimestre. El noroeste reportó una tendencia neta del empleo “cautelosamente optimista” de 10% al alza, mientras que la región norte prevé un 7% más, y la sureste un 1% de aumento. El análisis anticipa una disminución en las plantillas laborales para las otras cuatro regiones restantes, destacando la del noreste, donde la tendencia será de menos 5%, lo que refleja una caída en las expectativas de contratación. Asimismo, se reportan contracciones en la región valle y occidente, con tendencias de menos 4% y menos 3%, respectivamente. La tendencia para el centro es de menos 1%.

Comparativo por sector

Según la encuesta, los empleadores de cinco de los siete sectores esperan incrementar sus plantillas laborales durante el último trimestre del año. El sector de agricultura y pesca proyecta un incremento del 7%. El sector de la construcción presenta un incremento en planes de contratación del 2%. Los sectores de manufactura, minería y extracción y comunicaciones y transportes apenas del 1%. Los sectores de servicios y comercio tienen planes de despedir empleados, con tendencias del menos 3% y el menos 2%, respectivamente. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/las-dos-propuestas-que-pretenden-topar-el-reparto-de-utilidades/ Con información de Grupo Manpower y Reforma. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/esperan-perdida-de-miles-de-empleos-para-fin-de-ano/ar2077768?utm\_source=twitter&utm\_medium=social&utm\_campaign=robotgr&utm\_content=@reformanegocios&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--

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