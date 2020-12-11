Con la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 se agregó un numeral o supuesto para la opinión de cumplimiento positiva. Una Opinión de cumplimiento es un documento con el que la au...

Con la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 se agregó un numeral o supuesto para la opinión de cumplimiento positiva. Una Opinión de cumplimiento es un documento con el que la autoridad puede dar fe de que un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Es decir, que ha presentado sus declaraciones y pagado sus impuestos. Para obtener la Opinión de cumplimiento es necesario que el contribuyente haga un trámite en línea. El resultado de la Opinión puede ser positivo o negativo. El SAT puede emitir una opinión negativa si detecta que no se cumplió con alguna de las obligaciones. El procedimiento para obtener la opinión de cumplimiento está regulado por la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Esto en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Nuevo supuesto para la opinión de cumplimiento positiva

Dicho regla tenía 10 numerales o supuestos que revisa la autoridad para obtener la opinión de cumplimiento positiva. Pero recientemente se agregó un numeral o supuesto 11. Esto se hizo con la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020. El nuevo supuesto está relacionado con el cumplimiento de obligaciones de las donatarias autorizadas, y establece que la autoridad revisará lo siguiente:

La declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la declaración informativa para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, fracción VI de la Ley del ISR, la regla 3.10.11. y la ficha de trámite 19/ISR ‘Declaración informativa para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación’, contenida en el Anexo 1-A.

Si el contribuyente no cumple, la opinión se generará en sentido negativo.

Numerales que entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2020

Además del numeral 11, es importante recordar que los siguientes numerales de la regla 2.1.39 de la RMF para 2020 entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2020 [RMF para 2020 artículo transitorio Cuadragésimo Octavo]:

Numeral 3, inciso b. La autoridad fiscal revisará que lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Numeral 8. Revisará que el contribuyente se encuentre localizado.

Numeral 9. Que no tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal

Numeral 10. Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis octavo párrafo del CFF.

Puedes revisar la RMF para 2020 y la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 aquí.

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