El presidente señaló que Joe Biden le preguntó cómo le estaba haciendo para que los dueños de las grandes corporaciones paguen sus contribuciones.

El presidente señaló que Joe Biden le preguntó cómo le estaba haciendo para que los dueños de las grandes corporaciones paguen sus contribuciones.

En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que durante una visita a la Casa Blanca, Joe Biden, le preguntó cómo logró que los grandes empresarios mexicanos paguen impuestos. “El presidente Biden se quejaba ahora que hablamos, de que también en Estados Unidos los dueños de las grandes corporaciones no pagaban impuestos”, recordó López Obrador desde Palacio Nacional.

Biden le pidió a AMLO le dijera como hacer que los de “arriba” paguen impuestos

Asimismo, el mandatario señaló que en 2012, cuando Biden era vicepresidente de Estados Unidos y AMLO era candidato a la presidencia por segunda vez, le comentó que uno de sus planes en caso de ganar las elecciones era que los de “arriba” pagaran impuestos. “Fue muy interesante porque cuando nos vimos con el presidente Biden en 2012, me dijo: ‘¿Y cómo le va a hacer si gana la presidencia?¿Qué propone?’ Le digo: ‘Entre otras cosas, que paguen impuestos los de arriba’”. “Y se le quedó eso y seguimos hablando. Ya al final me dice riéndose: ‘Oiga, si gana y logra que paguen impuestos los de “arriba”, me dice cómo’”, agregó.

Se reformó el artículo 28 de la Constitución Política

No obstante, López Obrador, señaló que el mandatario estadounidense, en su más reciente encuentro, volvió a tocar el tema. “Ahora que fui (en noviembre de 2021), salió el tema, lo mismo, quejándose. Le digo: ‘Pues fíjense que allá, ya empezamos a resolverlo’. ‘¿Cómo?’, ‘Pues, se reformó la Constitución, el artículo 28, ya no hay condonación de impuestos, ya están pagando’”, resaltó.

AMLO señaló que grandes corporaciones sí pagan sus impuestos en México

Por último, el presidente resaltó que la reforma fiscal en el periodo neoliberal significó el aumento en el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) y en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como privilegios fiscales para los de arriba y aseguró que por esto no pagaban impuestos los potentados. Sin embargo, informó que la fusión de los conglomerados de medios de comunicación Televisa y Univisión dejará al Estado Mexicano más de 15 mil millones de pesos en impuestos. “Hoy si no cambian las cosas se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Me han informado y lo reconozco, aunque es su obligación, que van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos por esa operación”. Además, destacó que Carlos Slim pagó 28 mil millones de pesos en impuestos, “el señor de los Oxxos pagó 10 mil millones y Walmart como 12 mil millones”, concluyó.

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