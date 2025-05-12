El SAT rompe récord en la presentación de declaraciones anuales 2024: más de 11.4 millones de personas cumplieron con su obligación fiscal, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al año a...

El SAT rompe récord en la presentación de declaraciones anuales 2024: más de 11.4 millones de personas cumplieron con su obligación fiscal, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al año anterior El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante el periodo de Declaración Anual 2024, las personas físicas presentaron 11 millones 440 mil 243 declaraciones. Esta cifra representa un incremento del 7% respecto al año anterior, equivalente a 752 mil 684 declaraciones más que en 2023, lo que establece un nuevo récord en cumplimiento fiscal.

Más contribuyentes solicitan devoluciones

Del total de declaraciones, 7 millones 938 mil 510 personas solicitaron saldo a favor del ISR (Impuesto Sobre la Renta), lo que implica un crecimiento del 6% en comparación con el año anterior. El SAT aseguró que ha respondido con eficiencia al creciente número de solicitudes, devolviendo hasta el momento 35 mil 335 millones de pesos, una cifra que representa un 5% más que lo devuelto en el mismo periodo del año pasado, según cifras publicadas.

Indicador 2023 2024 Variación Total de declaraciones presentadas 10,687,559 11,440,243 +7% Solicitudes de saldo a favor 7,489,159 7,938,510 +6% Devoluciones realizadas (millones de pesos) 33,652 35,335 +5%

Reconoce SAT a contribuyentes

El SAT destacó y reconoció públicamente a todas las personas que cumplieron con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, subrayando que su participación activa fortalece directamente la economía nacional y el desarrollo del país. Este logro refleja el impacto de las campañas de información, así como la modernización de plataformas digitales que han facilitado el cumplimiento fiscal para millones de mexicanas y mexicanos, puntualizó la dependencia en un comunicado.