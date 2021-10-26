El presidente de la Corte reiteró que se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una determinación que afecta a los más pobres. A través de su cuenta de Twitter, el ministro se pronunció al respecto luego de que ayer el Pleno de la SCJN invalidó el recurso judicial para las personas acusadas de contrabando, defraudación fiscal y uso de comprobantes falsos, que son catalogados como amenazas a la seguridad nacional. “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”.

AMLO critica decisión de la SCJN

Antes, en la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la SCJN por declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal, usar facturas falsas y el contrabando. “Hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”, dijo durante la conferencia mañanera de hoy. No obstante, el mandatario opinó que el voto de ocho ministros a favor de declarar inconstitucional la medida va en la línea de proteger a minorías y a quienes cometen actos de corrupción en el país. “Se trata de proteger a delincuentes de cuello blanco. Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís. Son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno”, apuntó. Con información de El Financiero y Excélsior. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/26/prision-preventiva-oficiosa-castiga-la-pobreza-responde-zaldivar-a-amlo/ https://www.excelsior.com.mx/nacional/prision-preventiva-afecta-mas-a-los-pobres-zaldivar/1479151

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