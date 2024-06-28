Los problemas en la plataforma del fisco impiden a los contribuyentes cumplir a tiempo con sus obligaciones En los últimos días, los contribuyentes han reportado una gran y variada cantidad de fallas en el funcionamiento de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre las fallas reportadas se encuentran:

Problemas en las aplicaciones para la presentación de pagos provisionales

Presentación de avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Envío de contabilidad electrónica

Estas fallas impiden a los contribuyentes cumplir a tiempo con sus obligaciones. Para abordar estos problemas, la autoridad ha sugerido que se reporten las fallas mediante un “caso de aclaración” a través de la plataforma denominada “Mi portal”. En esta plataforma, se debe describir la falla y adjuntar evidencia de la fecha y hora de la misma mediante una captura de pantalla. De esta manera, queda constancia de que el contribuyente estaba intentando cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Sin embargo, un problema adicional que se presenta es que la plataforma “Mi portal”, a través de la cual se presentan los casos de aclaración, tampoco está funcionando correctamente. Las fallas en la página de Internet desafortunadamente se han vuelto una constante. Esto no solo provoca inquietud entre los contribuyentes, sino que también les impide materialmente cumplir con sus obligaciones. Por ello, es de suma urgencia que se mejore la infraestructura y arquitectura de las plataformas electrónicas de la autoridad.