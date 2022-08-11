El estímulo otorgado desde el 5 de marzo pasado y los subsidios complementarios provocaron la reducción del contrabando técnico El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel redujo en 43 por ciento los combustibles ingresados de contrabando en México. De acuerdo con el "Informe Tributario y de Gestión. Segundo Trimestre", en los primeros seis meses de 2022, se estima que 26 millones 400 mil barriles de combustibles entraron al mercado mexicano de manera ilegítima, presumiblemente por robo, 43 por ciento menos que en igual lapso de 2021. La autoridad fiscal dijo que el estímulo otorgado desde el 5 de marzo pasado al 100 por ciento y los subsidios complementarios provocaron la reducción del contrabando técnico, aquel que presenta un producto por otro o reduce su valor para pagar menos impuestos.

Reducen contrabando

Según reporta el fisco, la reducción al contrabando de combustibles fue posible porque también está realizando la devolución del estímulo complementario correspondiente por litro vendido directamente por el importador, lo cual elimina los incentivos para la actividad de contrabando técnico y bronco que se focaliza en la introducción del combustible al país evadiendo el pago de IEPS. Asimismo, el órgano recaudador detalló que la disminución en el contrabando técnico, el volumen de lubricantes importados a territorio mexicano también tuvo una notoria disminución, igualando así la demanda del mercado. "Estos productos no están sujetos al pago de IEPS, por lo que son usados como medio de evasión para la introducción de diésel y gasolina", explicó el SAT en su informe Sin embargo, en junio pasado, el gobierno federal dejó de recaudar 31 mil 484 millones de pesos por el cobro de IEPS a gasolinas y diésel y reportó un saldo negativo de 16 mil 80 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La oferta legítima de combustible, dijo el SAT, compuesta por la producción de Pemex e importaciones alcanzó 214.5 millones de barriles en el primer semestre del año, equivalente al 89 por ciento de la demanda real estimada en 240.9 millones de barriles. El resto fue contrabando.

En comparación con 2021

Por otro lado, el 47% de las gasolinas que se importaron en el país durante el año pasado fue de contrabando, según cifras del SAT. La importación ilegal de las gasolinas, diésel y condensados de gas ha alcanzado una nueva cifra récord en los últimos años. El órgano fiscalizador estima en 102 millones de barriles el contrabando de combustibles y otros petrolíferos durante 2021, un aumento de 122% en comparación con 2018, cuando la cifra reportada fue de 45.8 millones de barriles. Entre 2018 y 2021 el contrabando estimado de combustibles se incrementó en 122.7%, ya que pasó de 45.8 millones de barriles (o 7 mil 281 millones de litros) a 102 millones de barriles (de gasolina y diésel) al año, dijo el organismo en el Informe Tributario y de Gestión al Cuarto Trimestre de 2021. Finalmente, en lo que va de 2022 la recaudación de IEPS tuvo un impacto negativo en los ingresos tributarios, que sumaron 301 mil 662 millones de pesos, una ligera caída anual de 0.4 por ciento