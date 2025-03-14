El próximo 17 de marzo será día inhábil por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Esto impactará en el ámbito laboral, fiscal, procesal y financiero. Aquí te explicamos los detalles para...

El próximo 17 de marzo será día inhábil por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Esto impactará en el ámbito laboral, fiscal, procesal y financiero. Aquí te explicamos los detalles para que no te tome por sorpresa. El próximo lunes 17 de marzo de 2025 será día inhábil en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, lo que implica diversos efectos en temas laborales, fiscales, procesales y financieros, de acuerdo con una análisis de la consultora Fiscalia.

📋 Aspecto laboral

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, este día se considera de descanso obligatorio. Si algún trabajador labora durante esa fecha, deberá recibir pago doble, adicional a su salario normal, según el Artículo 75 de la misma ley.

📅 Aspecto fiscal

El Código Fiscal de la Federación establece que el 17 de marzo será inhábil, por lo que no contará en los plazos para responder requerimientos, presentar avisos o interponer recursos ante el SAT.

⚖️ Aspecto procesal

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también consideran este día como inhábil, lo que suspende los plazos procesales.

💰 Aspecto financiero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las entidades financieras deberán suspender operaciones el 17 de marzo, por lo que es importante anticipar cualquier trámite bancario. Para evitar contratiempos, se recomienda a contribuyentes, empresas y trabajadores tomar previsiones ante este día inhábil.