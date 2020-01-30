Como cada año desde su aparición la unidad de medida y actualización (UMA) tendrá un nuevo valor al alza. A principios de año, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor de la UMA para 2020. El valor diario será de 86.88 pesos, el mensual de 2 mil 641.15 pesos y el anual de 31 mil 693.80 pesos. Sin embargo, todavía no entran en vigor los nuevos valores, sino hasta el 1 de febrero. O sea, el sábado. La unidad de medida y actualización(UMA) fue creada en 2016 para sustituir al salario mínimo en el cálculo de diversas obligaciones. En el año de su introducción tenía el mismo valor que el salario mínimo. Con ella, se sustituyó el esquema veces salario mínimo (VSM), con el que se calculaba el pago de obligaciones (como las multas), los créditos del Infonavit y hasta las deducciones personales. Otra de las razones por las que se creó es para que el aumento del salario mínimo de los trabajadores no tuviera un impacto inflacionario tan marcado. Pongamos por ejemplo la multa por no verificar a tiempo un auto. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la multa es de 20 días. Con UMA, al valor actual, equivale a mil 737 pesos. Si se tuviera que calcular con el salario mínimo, el monto total sería de 2 mil 464 pesos. Esta unidad es utilizada para calcular los siguientes conceptos:

Créditos hipotecarios en VSM.

Multas.

Impuestos.

Trámites gubernamentales.

Prestaciones calculadas en VSM.

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