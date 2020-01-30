Aunque por ley el SAT debería ofrecer herramientas gratuitas para emitir CFDI de pagos y retenciones, su página no la tiene. El Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) establece que los c...

Aunque por ley el SAT debería ofrecer herramientas gratuitas para emitir CFDI de pagos y retenciones, su página no la tiene. El Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) establece que los contribuyentes que efectúan pagos y retenciones están obligados a emitir un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) de retenciones e información de pagos. Este es un documento especial que contiene información sobre pagos y retenciones de todo tipo excepto salarios. Este tipo de CDFI se utiliza para la retención por los siguientes conceptos:

Pagos al extranjero,

dividendos,

intereses,

rendimientos de fideicomiso,

premios,

enajenación de bienes,

IVA,

IEPS.

Algo importante sobre este CFDI es que no se trata de la factura electrónica tradicional. Es decir, no es el mismo tipo de documento que se usa en un CFDI de ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago. Entonces, para crearlo se necesita una herramienta diferente. El problema es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con una herramienta gratuita para este tipo de CFDI. En cambio, para los otros tipos (ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago), el SAT sí tiene una herramienta. Además, hay otro problema; de acuerdo con la regla 2.8.2.8, los proveedores autorizados de certificación (PAC) deben ofrecer este servicio de forma gratuita. Pero casi ningún PAC lo hace, y los que sí lo hacen ofrecen herramientas complicadas o de difícil acceso. Por último, el 31 de enero es el último día para emitir estos CFDI, pero como una gran cantidad de contribuyentes no tiene acceso a las herramientas, el fisco debería considerar la opción de ofrecer un plazo adicional.

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