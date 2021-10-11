En esta ocasión, el SAT dio a conocer las tasas efectivas de ISR para 47 actividades económicas en ocho sectores. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta lista de tasa...

En esta ocasión, el SAT dio a conocer las tasas efectivas de ISR para 47 actividades económicas en ocho sectores. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de grandes contribuyentes. Puedes revisar la Cuarta Publicación en este enlace.

#ComunicadoSAT El SAT realiza la cuarta publicación de tasas efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes relativas a 47 actividades económicas y ocho sectores económicos para facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. 👉🏻https://t.co/YY1kQx7qvP pic.twitter.com/0La6cgpLu7 — SATMX (@SATMX) October 11, 2021

En esta ocasión se trata de las tasas aplicables a grandes contribuyentes de 47 actividades económicas de ocho sectores de la economía. Los sectores incluyen grandes contribuyentes de ganadería, agricultura, aprovechamiento forestal, pesca y caza, comercio al por mayor, comercio al por menor, construcción, industrias manufactureras, información de medios masivos, servicios financieros y de seguros. En el primer listado, publicado en junio, el SAT dio a conocer las tasas efectivas para 40 actividades económicas. En el segundo, publicado en agosto, añadió otras 84 actividades. Para la tercera entrega, el SAT incluyó otras 79 actividades económicas.

El SAT invitó a los contribuyentes a consultar las tasas efectivas de ISR

De acuerdo con el SAT, el objetivo de la información que publicó es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. La autoridad fiscal invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen, y a compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal. Los contribuyentes pueden hacer lo anterior para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal, mediante declaraciones complementarias. Así podrían minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas por parte del SAT. En su comunicado, el SAT dijo que ya contactó a los contribuyentes con tasas efectivas por debajo de las oficiales para que analicen su situación fiscal y, de ser necesario, la corrijan.

Revisa los documentos con las tasas efectivas de ISR:

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