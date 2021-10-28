Lo recaudado por acuerdos conclusivos hasta septiembre supera en 12% todo lo recaudado en 2020. Además, con algunos cambios en la Miscelánea Fiscal podría mejorar en 2022. De enero a septiembre de ...

Lo recaudado por acuerdos conclusivos hasta septiembre supera en 12% todo lo recaudado en 2020. Además, con algunos cambios en la Miscelánea Fiscal podría mejorar en 2022. De enero a septiembre de este año, los acuerdos conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) han recaudado 17,500 millones de pesos. Esto representa un incremento de 12.5% frente a lo recaudado por este medio durante todo el 2020. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Procuraduría ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco sin necesidad de un juicio. En entrevista con La Jornada, Lérida Rodríguez Pastrana, directora general de Acuerdos Conclusivos “B” de la Prodecon, explicó que este año las solicitudes para este tipo de acuerdo han aumentado en 12%.

Acuerdos conclusivos podrían ser más atractivos en 2022

Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2022 busca que los acuerdos conclusivos tengan un plazo máximo de 12 meses para resolverse. Para esto se haría una reforma al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. Actualmente no hay un límite para el tiempo que pueda durar un acuerdo conclusivo. Sin embargo, Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos de la Prodecon, señaló que cerca del 80% de los procedimientos se terminan en un plazo menor a 12 meses. En entrevista con El Heraldo de México, Balderas Espinosa explicó que la medida hará que aumente la demanda del acuerdo conclusivo y la recaudación derivada de él. De acuerdo con Rodríguez Pastrana, el 20% de los casos que no se resuelven en 12 meses son muy particulares. En esos casos suele darse mucha regularización, por lo que los tiempos se extienden. Con información de La Jornada El Economista y**El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/22/prodecon-sat-van-por-mas-recaudacion-para-el-paquete-economico-2022-337557.html https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-ocho-meses-la-Prodecon-ayudo-al-SAT-con-16084-millones-20210922-0158.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/27/economia/ayuda-prodecon-a-cobrar-17-5-mil-mdp-a-los-grandes-contribuyentes/

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