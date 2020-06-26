Te decimos todo lo que debes saber sobre el nuevo Buzón IMSS. Ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció en su página oficial el Buzón IMSS. Se trata de una herramienta para facil...

Te decimos todo lo que debes saber sobre el nuevo Buzón IMSS. Ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció en su página oficial el Buzón IMSS. Se trata de una herramienta para facilitar el retorno a la nueva normalidad tras la epidemia de COVID-19. Según la descripción de Norma Gabriela López Castañeda, directora de incorporación y recaudación del IMSS, la herramienta servirá como un canal eficiente de comunicación con el patrón, tanto para el envío de información con fines de difusión como para la entrega de documentos. Estas son las características más importantes:

Las consultas a través del Buzón IMSS operarán las 24 horas del día.

Se simplificará la carga administrativa y reducirán los costos de operación del Instituto.

El 100% de las solicitudes podrán ser notificadas.

Se disminuirá el contacto presencial entre los notificadores del Instituto y los patrones.

¿Cómo funcionará el Buzón IMSS?

De acuerdo con López Castañeda, los pasos para conseguir acceso al buzón son los siguientes:

Registrar por lo menos un correo electrónico y un teléfono celular. Estos son los medios de contacto que usará el IMSS para enviar avisos.

Se tendrá que realizar la manifestación de conformidad a través de la cual se autoriza al Instituto a realizar la transmisión y notificación de documentos digitales.

Los patrones podrán recibir varias notificaciones a través del buzón, entre ellas, la emisión mensual anticipada. El Buzón IMSS enviará notificaciones en días hábiles en un horario de 9:30 a 18:00 horas. Después de recibirla, el patrón tendrá tres días hábiles para abrir el buzón y revisar los documentos. Si no lo abre en este periodo, se entenderá que se llevó a cabo la notificación a partir del tercer día. De acuerdo con López Castañeda, algunas notificaciones todavía se seguirán haciendo por otros medios presenciales. De todas formas, el objetivo es que todas las notificaciones se hagan por medio de buzón en el futuro.

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